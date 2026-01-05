Gör skillnad - bli personlig assistent och jobba dygn, söder om Boxholm
2026-01-05
, Tranås
, Mjölby
, Ödeshög
, Haninge
, Tranås
, Mjölby
, Haninge
, Linköping
OM TJÄNSTEN
Vi söker nu en personlig assistent till en äldre man som bor cirka 15-20 minuters bilresa söder om Boxholm, i en lugn och naturskön miljö.
Mannen lever med halvsidig förlamning, afasi efter en stroke samt epilepsi och behöver stöd för att få en trygg och fungerande vardag.
Arbetet utförs främst i hemmet, där han bor med fru i villa omgiven av natur. Som personlig assistent finns du med som ett tryggt stöd i vardagen - bland annat vid kommunikation, träning och dagliga rutiner. I uppdraget ingår även enklare hushållssysslor samt att följa med på aktiviteter utanför hemmet.
Då bostaden ligger avskilt är arbetstiderna till största delen förlagda till dygnspass och längre arbetspass, vilket ger goda möjligheter till sammanhängande ledighet eller extra arbetspass för den som önskar. Även kortare pass kan förekomma.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som är trygg, mogen och har ett varmt och omtänksamt förhållningssätt. Du är positiv, självständig och har lätt för att skapa en lugn och stabil atmosfär omkring dig.
Det är meriterande om du har vårdutbildning eller tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent, men vi lägger störst vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att göra skillnad i någon annans vardag.
ÖVRIGA EGENSKAPER VI SER HOS DIG
Du behöver ha körkort och tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Kunden har assistans dygnet runt vilket innebär att du kan komma att jobba olika tider på dygnet, jour ingår i tjänsten. Du kommer främst arbeta dygnspass med sovande jour, men också något kortare pass på 6,5 - 13 h.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Omgående
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-01-20. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.se
