Godsmottagning kväll i Kungsbacka!
Spännande roll inom godsmottagning och terminal i Kungsbacka!
Hur kommer dina arbetsdagar se ut?
Vi söker nu en engagerad och noggrann medarbetare till en av våra kunder - en ledande distributör av medicintekniska produkter. Här blir du en viktig del av logistikkedjan och bidrar till att säkerställa att produkter hanteras korrekt och når fram i tid, från mottagning till utleverans. I rollen arbetar du tätt tillsammans med flera avdelningar och hanterar olika typer av gods. Arbetet ställer höga krav på struktur, precision och ett gott samarbete. Vi värdesätter medarbetare som tar ansvar och är måna om kvalitet i varje steg av processen. Arbetsuppgifter:
Mottagning av inkommande gods
Koordinering av inkommande och utgående gods
Truckkörning med ledstaplare och skjutstativtruck
Arbetstider: 15.30-23.00 måndag till fredag Omfattning: Heltidsanställning
Vem är du?
Vi söker dig som har giltigt truckkort för A1-A4 och B1-B4 samt minst sex månaders dokumenterad erfarenhet av truckkörning. Du kommunicerar obehindrat på svenska i både tal och skrift, har en stark arbetsmoral och arbetar självständigt med ansvar för dina uppgifter. Dessutom har du tidigare erfarenhet av godsmottagning eller arbete med in- och utleveranser, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i våra rutiner och bidra till ett effektivt flöde. Det är en stor fördel om du tidigare arbetat i ASTRO.
Vi ser att du
Behärskar svenska språket flytande i tal och skrift
Har ett giltigt truckkort (A+B)
Tidigare erfarenhet av att arbeta med godshantering, godsmottagning, in- och utleverans på lager eller terminal.
Meriterande för tjänsten
Körkort och tillgång till egen bil
Erfarenhet av Astro.
Vi står redo för dig så start för detta jobb är idag, imorgon eller inom kort - så snart du kan börja helt enkelt. Du kommer börja med en visstidsanställning på 6 månader. Innan du börjar hos oss kommer vi göra ett utdrag ur belastningsregistret.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
