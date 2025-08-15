Gnistare inom CNC-teknik
I denna tjänst kommer du att arbeta hos vår kund i nordvästra Stockholm med att skapa detaljerade och noggranna skärningar enligt specifika ritningar och instruktioner. Dina ansvarsområden kommer även att innefatta att förbereda och ställa in maskiner samt att övervaka skärprocessen för att säkerställa hög kvalitet på produkterna.
Dessutom kommer du att vara delaktig i att underhålla och rengöra maskiner och verktyg för att säkerställa deras optimala funktion. Du kommer att samarbeta med andra teammedlemmar för att uppnå effektiv produktion och leverera produkter i tid. Vid behov kan du också behöva utföra andra relaterade uppgifter inom produktionen för att stödja verksamheten på ett effektivt sätt. Med din noggrannhet, tekniska kunskaper och förmåga att arbeta i ett högt tempo kommer du att bidra till att upprätthålla Stockholms Vattenskärning AB:s höga standarder och leverera kvalitetsprodukter till kunderna.Profil
Du är en skicklig gnistare med erfarenhet av CNC-maskiner och svarvning. Du har god kunskap om olika material och dess egenskaper samt förstår vikten av noggrannhet och precision i ditt arbete. Du är van vid att arbeta självständigt och kan hantera olika arbetsuppgifter samtidigt. Du är flexibel och har förmågan att anpassa dig till olika arbetsmiljöer och arbetsuppgifter. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har en god problemlösningsförmåga. Din tekniska kompetens är av hög standard och du har en god förståelse för ritningsläsning och toleranser. Du är en lagspelare som trivs med att samarbeta med andra och är van vid att kommunicera effektivt med kollegor och kunder. Du är noggrann, pålitlig och har en positiv attityd till ditt arbete.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Ersättning
