Glassäljare
Hemglass i Sverige AB / Säljarjobb / Kalmar Visa alla säljarjobb i Kalmar
2026-02-05
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemglass i Sverige AB i Kalmar
, Växjö
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Gotland
eller i hela Sverige
Vad säger du om att träffa dina kunder genom att säga: "Hej! Vad roligt att du kommer ut till mig igen" , "Vem får bestämma glassinköpet idag?" och med rak ton påpeka "nu är det dags att bestämma vilken glass du är sugen på"..?
Vi söker dig som är en "upplevelsesäljare" till Hemglassbilen.
Ja du ska kunna köra bil, lasta glass och hålla tider, men framför allt handlar det om att Kajsa 4år, Erik 82år och alla däremellan strålar av glädje när Hemglassbilen kommer. Vi brukar kalla det att vara en glädjespridare.
Vi söker dig som är rapp, verkligen gillar människor, inte är rädd för regn en tisdagskväll och som fattar att det blir knas av att tanka bensin i dieseltanken.
Det är också viktigt att du gillar jobba självständigt eftersom du i praktiken kommer lära dig driva en egen butik på hjul.
Hos oss jobbar du eftermiddagar, kvällar och helger. Och ja, B körkort är ett krav.
Vi vill skapa en upplevelse för våra kunder, framförallt för mindre barn, men även för föräldrar och äldre. En viktig del i jobbet är att både kunna göra sig förstådd och att förstå. God svenska är därför vårt andra krav.
17 år inom servicebranschen eller pluggar på kommunens kulturskola spelar INGEN roll det viktigaste är att du gillar dina kunder, service och försäljning. Centralt för oss är att du är glad, vänlig och engagerad.
Hos oss får du möjlighet att visa din förmåga till initiativ, eget ansvar och social kompetens.
Passar det här in på dig säger vi kör bara kör (i dubbel bemärkelse ).
Vill du ha kul på jobbet? Då är Hemglass platsen för dig. Vi jobbar med att leverera glädje till hela landet och vi har roligt medan vi gör det.
Hemglass är ett av Sveriges mest igenkända varumärken. Många har en alldeles egen relation till glassbilen och dess välkända melodi. Vill du själv vara en del av detta, ha kul på jobbet och tillsammans med oss göra människor glada? Vilken tur, för då verkar det som du har kommit rätt.
Att vara glassäljare på Hemglass är något alldeles speciellt. När melodin ljuder och du rullar in i ett kvarter möts du av Sveriges alla glassälskare. Med Hemglassbilen som din butik är du efterlängtad av både gammal som ung. Vi brukar säga att det är Sveriges mest uppskattade jobb! Ersättning
Fast och rörlig lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hemglass i Sverige AB
