Glass- & fastfoodsäljare
Kust Event Strömstad AB / Restaurangbiträdesjobb / Strömstad Visa alla restaurangbiträdesjobb i Strömstad
2026-01-31
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kust Event Strömstad AB i Strömstad
Är du en utåtriktad person som verkligen gillar att jobba med människor och service?
Varvet är tre enheter under samma tak. Mot kajkanten ligger vår Bistro/café, vi har streetfood from the farmer, from the garden and from the sea och så klart I en sommarstad har vi en avdelning cold as ice. Var vi ligger? I Norra Hamnen på kajkanten och mitt på torget i centrum av Strömstad.
Streetfood är vissa stunder på dagen hektisk. Vi lagar maten efter att gästen beställt. Här är det viktigt att vara tydlig i kommunikation med arbetskamrater. Det gör att arbetspasset går mycket lättare. Att ha sinne för logistik och organisation är en stor fördel eftersom det gäller att ligga steget före i alla förberedelser. Vi söker dig som antingen har jobbat med service och kassa tidigare, eller dig som tror du skulle passa perfekt till det. Du måste tycka om att jobba i team, ha stor stresstålighet och vara minst 18 år. Naturligtvis ska du känna att du är där för gästen, vara glad och positiv oavsett situation. Ha förståelse för svinn, egenkontroll och restaurangekonomi.
Cold as ice är vår glassavdelning som är stressig, speciellt på soliga sommardagar. Här krävs det en god logistikförmåga. Det är extra viktigt med att ligga både ett och två steg före i sin planering av förberedelser. Vi söker dig som antingen har jobbat med service och kassa tidigare, eller dig som tror du skulle passa perfekt till det. Du måste tycka om att jobba i team, ha stor stresstålighet och vara minst 18 år. Naturligtvis ska du känna att du är där för gästen, vara glad och positiv oavsett situation. Ha förståelse för svinn, egenkontroll och restaurangekonomi.
Eftersom dagarna kan bli hektiska med högt tempo, är det viktigt att alla är med på teamarbetet. Det är också viktigt att du är stresstålig. Kravet är att du behärskar svenska och norska i tal eftersom alla arbetsuppgifter innebär kundkontakt. Vi jobbar med stationsindelning i alla avdelningar, men självklart hjälps man åt.
Perioden gäller sommarsäsongen 2026, 15 juni - 9 augusti Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: jobb@kustevent.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Glass- & Fastfoodsäljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kust Event Strömstad AB
(org.nr 556829-7229), https://norravarvet.com
Torget (visa karta
)
452 30 STRÖMSTAD Arbetsplats
Norra Varvet Jobbnummer
9715622