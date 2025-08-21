Glas- och metallmontör sökes
2025-08-21
Är du en praktiskt lagd person som gillar att arbeta både inne och ute? Vill du ha ett varierande och kreativt arbete där du får vara med och forma byggnader med glas- och metallkonstruktioner? Då kan du vara den vi söker!Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som glas- och metallmontör kommer du att arbeta med montering av olika typer av glas- och metallkonstruktioner. Arbetsuppgifterna är mycket varierande - ingen dag är den andra lik! Du kommer att arbeta med allt från:
Säkerhetsdörrar och partier på arbetsplatser och offentliga miljöer
Glasfasader, glasräcken och glastak på nybyggnationer och renoveringsprojekt
Invändiga lösningar som glasväggar, dörrpartier och entrépartier
Arbetet sker både utomhus och inomhus, beroende på projekt. Vi jobbar i team, men du behöver också kunna ta eget ansvar och vara lösningsorienterad.
Vad vi erbjuder
Vi tycker att arbetet med glas- och metallkonstruktioner är både omväxlande och kreativt. Varje uppdrag är unikt och ställer krav på både noggrannhet och känsla för form och funktion. Du får arbeta i en bransch där det händer mycket, med moderna material och tekniska lösningar.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet från bygg- eller montagebranschen (meriterande men inte ett krav)
God fysik och gillar praktiskt arbete
Förmåga att läsa ritningar och följa tekniska instruktioner (meriterande men inte ett krav)
B-körkort
God samarbetsförmåga och vilja att lära
Utbildning inom fallskydd och/eller mobila arbetsplattformar är meriterande
Vill du bli en del av vårt team? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: info@mimont.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mimont AB
(org.nr 559119-6356) Arbetsplats
Stockholm Jobbnummer
9470281