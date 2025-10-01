Gläntan söker personal för längre vikariat
2025-10-01
Mora kommun söker nu en vikarie till vårt korttids- och växelvårdsboende Gläntan - ett meningsfullt uppdrag där du får bidra till trygghet, återhämtning och livskvalitet för både brukare och anhöriga.
Här möter du en varierad vardag med människor i olika faser av livet. Hos oss blir ditt engagemang och din närvaro avgörande i att skapa en trygg och omsorgsfull miljö. Dina arbetsuppgifter
Som vikarie på Gläntan arbetar du nära både brukare och kollegor i ett team präglat av samarbete och omtanke. Du ger stöd i vardagliga sysslor, hjälper till med omvårdnad, bidrar till aktiviteter och dokumenterar i verksamhetens system. Du samarbetar med sjuksköterskor, rehabpersonal och anhöriga - tillsammans gör vi skillnad. Kvalifikationer
Erfarenhet från vård och omsorg är önskvärt men inte ett krav.
Du kan uttrycka dig väl på svenska, både i tal och skrift.
Grundläggande datakunskaper underlättar arbetet.
Förmågor och färdigheter
Du har ett gott bemötande och är lyhörd för individens behov.
Du är ansvarstagande, flexibel och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Du trivs med att arbeta tillsammans med andra och ser värdet i ett gott samarbete. Övrig information
Tillgänglighet att arbeta dag, kväll och varannan helg på schema.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
