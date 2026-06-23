Glad kille

Alma Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Klippan
2026-06-23


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Alma Assistans är det engagerade företaget som i samarbete med kunden skapar den personliga assistansen. Vi jobbar nära kunden och vet att goda relationer är nyckeln till en väl fungerande assistans. Vi är verksamma i hela Sverige med huvudkontor i Uppsala och lokala kontor i Gävle, Stockholm, Göteborg, Helsingborg, Jönköping och Växjö.

Vi söker nu en engagerad och varm personlig assistent till en glad kille med stort omvårdnadsbehov.
Han är rullstolsburen och behöver hjälp i sin vardag med det mesta. Han har epilepsi, flera allergier och får sin näring via PEG (sondmatning). Du får en introduktion och lär dig allt du behöver på plats.

Om rollen:
Brukaren är infektionskänslig och reagerar starkt på dofter som parfym, tvättmedel och tvål.
Därför är det viktigt att du:
• Är rökfri
• Undviker starka dofter

På dagarna hittar ni på aktiviteter tillsammans – han tycker om att vara ute, lyssna på musik och leka.

Vi söker dig som:
Har ett genuint intresse för att hjälpa andra människor
• Är pigg, positiv och lyhörd
• Är flexibel och idérik
• Har flytande svenska i både tal och skrift

Arbetstid och arbetsgrupp:
• Dag- och kvällspass, alla veckans dagar
• Dubbelassistans
• Du blir en del av ett team med fyra andra assistenter
• Möjlighet till fasta pass finns till hösten

Publiceringsdatum
2026-06-23

Så ansöker du
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan ska innehålla:

CV
Personligt brev
Referenser

Inför eventuell anställning behöver du:
Personbevis för arbete
Utdrag ur belastningsregistret

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Alma assistans AB (org.nr 556791-9062)
212 28  MALMÖ

Kontakt
Kontakt
Josefine Lindeberg-Lindvet
josefine.lindeberg@friab.se
0730585036

Jobbnummer
9975328

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