GK3 granskare Västlänken
2025-11-12
Vi söker en GK3 granskare för Korsvägen och Västlänken till Trafikverket i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på 30%.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Rollen som GK3 Granskare innebär ett oberoende granskningsuppdrag med fokus på att granska handlingar inom projektområdet, främst vid Korsvägen. Granskningen omfattar konstruktioner som stödkonstruktioner för schakter, grundläggning av tunnlar och broar samt avväxling av befintliga byggnader. Uppdraget ställer krav på erfarenhet av schakt inom stödkonstruktion, grundvattenfrågor, massundanträngning och vibrationer. Den oberoende granskaren fungerar som ett komplement till respektive parts egenkontroll och ska säkerställa att tredje mans intressen och omgivande miljö beaktas. Uppdraget utförs med egen utrustning och lokaler, med möjlighet att delta på möten i Göteborg vid behov.Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Säkerställa att tredje mans intressen beaktas
Säkerställa att omgivande miljö inte påverkas mer än vad som accepteras
Analysera risker och identifiera kritiska moment under genomförandefasen
Säkerställa att projektörens intentioner framgår av arbetshandlingarna
Kontrollera att såväl proaktiva som reaktiva åtgärder utförs i erforderlig omfattning
Granska geotekniska arbeten som kan ge upphov till inverkan på tredje man eller omgivande miljö (exempelvis deformationer, vibrationer, buller, dammning, grundvattenpåverkan eller spridning av föroreningar)
Delta vid platsbesök på anmodan från part
Dokumentera viktiga synpunkter och rekommendationer i PM
Säkerställa neutralitet och likvärdig information till samtliga parter
Delta fysiskt på möten vid behov
Överföra kunskap till anställda avseende de arbetsuppgifter som utförs
Krav (OBS, obligatoriska)
Akademisk utbildning inom samhällsbyggnad (civilingenjör) eller annan utbildning som Trafikverket bedömer likvärdig.
Minst 15 års erfarenhet av geotekniskt arbete.
Minst 5 års erfarenhet av geotekniskt arbete i byggskede.
Erfarenhet som GK3 granskning av uppdrag med djupa schakter minst 15 m i lös/halvfast lera.
Erfarenhet som GK3-granskare i minst 2 uppdrag inom projekt med minst 1 miljard kr i kostnadsvolym.
Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Har en förmåga att tänka strategiskt. Har en god samarbetsförmåga. Erfarenhet som GK3- granskare av minst ett (1) komplext infrastrukturturprojekt i storstadsmiljö. Med komplext infrastrukturprojekt avses en omfattning om minst 5 Mdr kr. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
