GIS-kompetens med samhällsplaneringsinriktning
Länsstyrelsen i Västerbottens län / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-02-24
Med tanke vår digitala utveckling, samordningsförmåga och länets hållbara utveckling.
Vi söker dig som vill bidra med din GIS-kompetens. Hos oss kännetecknas arbetsmiljön av hjälpsamhet och villkoren av livspusselvänlighet. Vår gemensamma uppgift är att skapa samhällsnytta
Tjänsten är placerad vid Samhällsutvecklingsenheten. Du kommer att ingå i ett team av samhällsplanerare, arkeologer, byggnadsantikvarier, jämställdhets-, klimat- och energistrateger. Vi arbetar också tvärsektoriellt tillsammans med ett flertal andra olika sakområden inom Länsstyrelsen. Vårt arbete innebär bland annat att ta fram planeringsunderlag och tillhandahålla statliga planeringsunderlag, vägleda och samverka med kommunerna i den fysiska planeringen, sammanställa information om och göra analyser av olika aspekter viktiga för länets utveckling.
Som statligt anställd hos Länsstyrelsen erbjuder vi särskilda förmåner kring friskvård, föräldralön, pension etc. Läs gärna mer https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/jobba-hos-oss.html.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Geografiska informations system (GIS) är viktigt för stora delar av länsstyrelsens verksamhet. Tjänsten utgör en brygga mellan det myndighetsövergripande arbetet med GIS och samhällsutvecklingsenhetens verksamhet där geodata har en viktig roll. Din roll kommer att vara att tillgängliggöra, samordna och strukturera geodata som finns i olika planeringsunderlag och du kommer bland annat att vara Länsstyrelsens lokala samordnare för Planeringskatalogen.se. Arbetet handlar dels om att förstå och stötta dina kollegor på samhällsutvecklingsenheten i hur GIS ytterligare kan bidra i verksamheten, dels att bistå myndighetens GIS-samordnares arbete som spänner över hela myndigheten. Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
- Uppdatera, förvalta och tillhandahålla karttjänster (webbGIS, StoryMap, Planeringskatalogen) och geodata utifrån verksamhetens behov
- Utveckla och främja ytterligare nyttjande av geodata kopplat till främst/huvudsakligen samhällsplanering, kulturmiljö och klimat- och energifrågor
- Bistå med kompetens inom samhällsbyggnadsfrågor med fokus på planeringsunderlag
- Bistå myndighetens GIS-samordning i arbetet med GIS och geodata
- Främja en effektiv användning av GIS som arbetsverktyg på samhällsutvecklingsenheten genom utbildning, rådgivning och support.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har goda kunskaper om ArcGIS Pro genom utbildning eller arbetslivserfarenhet
- Har utbildning och/eller arbetslivserfarenhet från samhällsbyggnadsprocessen relevant för arbetsuppgifterna.
Vi ser det som meriterande om du även har:
- Erfarenhet av samverkan och samordning, projektledning och pedagogik
- Erfarenhet av att arbeta med storymap
- Erfarenhet av att tillhandahålla planeringsunderlag
- Erfarenhet av förvaltning av geodata
- B-Körkort.
Länsstyrelsen har höga krav på att hantera sitt geodata på ett informationssäkert sätt och du behöver vara noggrann och arbeta strukturerat.
För att trivas i rollen behöver du vara intresserad av att arbeta med samordning och problemlösning. Du ser också vinsterna med en strukturerad förvaltning av information och tillgänglighet av relevant geodata. Som person är du strukturerad, lösningsorienterad, tar initiativ och är självgående samt har en god samarbetsförmåga. En viktig del av tjänsten är vägledning och support till verksamhetsområdena som är knutna till Samhällsutvecklingsenheten. Det är därför avgörande att du har god känsla för service och lätt kan kommunicera muntligt och skriftligt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en visstidsanställning med möjlighet till förlängning och kommer att innebära säkerhetsprövning innan tillträde. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-1763-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västerbottens län
(org.nr 202100-2460) Arbetsplats
Länsstyrelsen Västerbotten Kontakt
Elin Olsson 010-2254513 Jobbnummer
9760567