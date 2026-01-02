GIS-ingenjör -tillsvidareanställning
2026-01-02
Piteå kommun står inför många spännande utmaningar och söker dig som vill vara med och forma morgondagens Piteå. Värdesätter du en arbetsplats med engagerade medarbetare som arbetar tillsammans mot gemensamma mål? Då är det här tjänsten för dig!
Arbetsuppgifter
Söker dig som är en engagerad GIS-ingenjör som vill vara med och utveckla vårt fortsatta arbete med geografisk information. GIS- verksamheten ska erbjuda kvalitetssäkrad geografisk informtaion utifrån verksamhetens behov. Vi tar fram och underhåller databaser, karttjänster samt verktyg och tillämpningar som efterfågas av kommunens samtliga verksamheter både inom förvaltningar och bolag.
Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom GIS, geografi, systemutvecklare med GIS erfarenhet eller annan utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Erfarenhet av GIS-programvara t.ex- Arc GIS. God förståelse för databashantering och geodataformat.
Meriterande är erfarenhet av GIS-verktygen ArcMSP, Geosecma Fysisk planering och ArcGIS Pro.
Mer om tjänsten
Tillsvidareanställning 100%.
Tillträde enligt överenskommelse
Vi erbjuder ett stimulerande arbete i en organisation som satsar på digital utveckling samt möjlighet att påverka och utveckla GIS-arbetet.
Sista ansökan 2026-01-25
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10 .
Om arbetsplatsen
Samhällsbyggnad är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Tjänsten är på Stadsporten, som ligger centralt. Vi jobbar aktivitetsbaserat, vilket stödjer olika arbetssätt.
- Move to Piteå Ersättning
Månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå kommun
(org.nr 212000-2759), http://www.pitea.se Arbetsplats
Piteå Kommun Kontakt
Ombud Vision
Roger Lundstig roger.lundstig@pitea.se Jobbnummer
9667985