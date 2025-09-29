Geomatikk söker fälttekniker till Jönköping
Geomatikk Sverige AB / Elektrikerjobb / Jönköping
2025-09-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Geomatikk Sverige AB i Jönköping
, Värnamo
, Borås
, Mjölby
, Alingsås
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du gör skillnad - varje dag? Är du en person som trivs med att arbeta självständigt, ta ansvar och vara ute i fält? Då kan rollen som fälttekniker hos Geomatikk vara helt rätt för dig - oavsett om du har erfarenhet inom området eller inte. Har du rätt inställning och en vilja att lära dig, ser vi till att du får all den utbildning du behöver för att lyckas i rollen.
Vi är i en spännande tillväxtfas och expanderar vår verksamhet inom ledningsanvisning och inmätning - viktiga uppdrag som bidrar till att samhällets infrastruktur fungerar säkert. Vi söker just nu flera fälttekniker till Jönköping som vill vara med och ta ansvar i fält, arbeta med modern teknik och bidra till vårt viktiga samhällsuppdrag.
Ditt uppdrag: Skydda nedgrävd infrastruktur
Varje dag pågår markarbeten över hela Sverige - och varje dag riskerar viktiga ledningar för el, fiber och vatten att skadas. Skador som kan få allvarliga konsekvenser för samhällsfunktioner, företag och kritiska tjänster. På Geomatikk arbetar vi för att skydda denna viktiga infrastruktur som får samhället att fungera.
Som fälttekniker hos Geomatikk har du en viktig roll i att förebygga dessa störningar, både längs med järnvägen, vägar och övriga platser där markarbeten utförs. Med hjälp av GPS och moderna mätinstrument lokaliserar och markerar du exakt var de nedgrävda kablarna ligger - så att markarbeten kan utföras säkert utan att skada infrastrukturen.
Din vardag som fälttekniker
Rollen innebär stort personligt ansvar och mycket frisk luft! Du spenderar arbetsdagen ute i fält med bilen som ditt rullande kontor. Dina dagar varierar, men gemensamt är att du rör dig mellan olika platser och bidrar med din kompetens och ditt säkerhetstänk. Det är därför viktigt att du är serviceinriktad, tydlig i din kommunikation och gillar att ta eget ansvar.
Du kommer att:
lokalisera, markera och mäta in kablar med avancerad mätteknik både längs med järnvägen, vägar och övriga platser där markarbeten utförs
förebygga kabelskador
ha kontakt med kunder och entreprenörer på fältet
Vi skyddar samhällets infrastruktur
På Geomatikk arbetar vi varje dag för att skydda den viktiga infrastrukturen som får samhället att fungera. Med lokal närvaro i hela landet och tusentals ärenden varje dag ser vi till att ledningar inte skadas vid markarbeten. Vi arbetar proaktivt, effektivt och med ett tydligt mål: att säkerställa en störningsfri infrastruktur för ett väl fungerande samhälle.
Vi är ett företag i stark tillväxt som kan erbjuda en spännande och föränderlig arbetsplats. Vi har på kort tid gått från några få till ca 250 medarbetare och blivit den ledande aktören i Sverige. Geomatikk Sverige ingår i den norska Geomatikk-gruppen.
Vi söker dig som har
Grundläggande krav:
Tekniskt sinne och förmåga att läsa kartor och teknisk dokumentation
God orienteringsförmåga och ett starkt säkerhetstänk
Serviceinriktad och tydlig i kommunikation
B-körkort och gymnasieutbildning eller motsvarande
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Tidigare erfarenheter arbete i järnvägsmiljö
Kunskap om järnvägssäkerhet och regelverket kring spårarbete
Utbildning och erfarenhet som SoS-ledare, SoS-planerare eller TSM
Erfarenhet inom järnvägsunderhåll eller anläggningsarbete
Engelska språkkunskaper
Vi erbjuder dig:
Meningsfullt arbete: Bidra till ett säkrare samhälle genom att skydda kritisk infrastruktur
Gedigen utbildning: Omfattande internutbildning och mentorskap från erfarna kollegor
Karriärmöjligheter: Tydliga utvecklingsvägar i en snabbväxande organisation
Modern utrustning: Servicebil, dator, mobil och avancerade mätinstrument
Trygg anställning: Fast anställning hos Sveriges ledande företag inom ledningsanvisning
Kollegialt klimat: Bli en del av ett engagerat team med stark sammanhållning
Frihet under ansvar: Självständigt arbete i varierande miljöer
Placering: Jönköping
Säkerhetskrav & hälsokontroll
Då Geomatikks kunder bedriver säkerhetsskyddad verksamhet, behöver du som söker tjänsten genomgå en säkerhetsprövning. Den består av en registerkontroll och en särskild intervju, och görs i samband med eller efter din anställningsintervju. Du behöver själv ge ditt samtycke för att vi ska kunna genomföra prövningen. Anställning kan endast ske efter slutförd och godkänd säkerhetsprövning.
Tjänsten kräver också att du genomgår en hälsokontroll, enligt kundkrav och de arbetsuppgifter som ingår. Anställning kan bara ske om både säkerhetsprövningen och hälsokontrollen är godkända.
Ansök redan idag!
Låter denna roll intressant, ansök redan idag. Vi startar omgående med rekryteringen och urval sker löpande.
I denna rekrytering samarbetar Geomatikk med Jefferson Wells. Anställningen blir hos Geomatikk. För frågor om tjänsten kontakta Marjo Carlson, Rekryteringskonsult på Jefferson Wells; marjo.carlson@jeffersonwells.se
alternativt; 070-377 06 64 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
