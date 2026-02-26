Generalsekreterare till Svenska Båtunionen
2026-02-26
Är du redo att ta rodret för Sveriges största båtorganisation och leda 190 000 entusiastiska medlemmar mot nya horisonter? Svenska Båtunionen (SBU) söker en dynamisk Generalsekreterare som kan navigera vår verksamhet med skicklighet och passion.
Du kommer att vara representant för SBU och sköta kommunikationen med media, myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt. Ditt mål är att göra SBU till en aktiv och känd båtorganisation som tar hand om båtägarnas intressen och främjar organisationens idéer och mål.
Dessutom ansvarar du för personal, ekonomi, information och service till förbund, båtklubbar och medlemmar samt tar initiativ för att utveckla verksamheten.
I uppdraget ingår att vara verkställande direktör för SBU:s dotterbolag SBUFAB, som är ägarbolag för tidningen Båtliv och samordnar Svenska Båtunionens kommunikativa arbete.
Vi söker en engagerad och kommunikativ ledare med ett stort intresse för båtliv och föreningsverksamhet. Du trivs med att arbeta i en ideell organisation och har förmågan att navigera i komplexa beslutsgångar. Med en strategisk syn på verksamhetsutveckling och ett starkt driv för att påverka och förbättra, är du redo att ta Svenska Båtunionen till nya höjder.
I denna rekryteringsprocess samarbetar Svenska Båtunionen med Randstad, där ansvarig rekryterare Erland Jacobsen (erland.jacobsen@randstad.se
) gärna svarar på dina frågor. Vi arbetar med ett kompetensbaserat urval och genomför telefonintervjuer löpande, så vänta inte med din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. I ett slutskede av processen kommer utvalda kandidater att få genomföra två tester; ett problemlösningstest (Matrigma) och ett personlighetstest (MAP).
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår spännande resa!
Ansvarsområden
Representera SBU i kontakter med media, myndigheter och andra organisationer, både nationellt och internationellt.
Arbeta för att SBU är en aktiv och känd båtorganisation som talar för båtägarnas intressen och främjar våra idéer och mål.
Ansvara för ledning av SBU:s personal, ekonomi, information och service till våra förbund, båtklubbar och medlemmar.
VD för SBUFAB
Fungera som länken mellan styrelsen och verksamheten samt ta initiativ till verksamhetsutveckling.Kvalifikationer
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi, organisation och ledarskap eller dokumenterad likvärdig arbetslivserfarenhet
Dokumenterad båtlivserfarenhet, gärna som aktiv i båtklubb
Dokumenterad kompetens inom kommunikationsområdet
Dokumenterade ledaregenskaper, gärna från medlemsstyrd organisation
God vana vid digitala verktyg och förståelse för IT-området
Goda kunskaper inom ekonomi och föreningsstyrning
Intresse och engagemang för båtlivets miljö- och övrig båtpoliska frågor
Flytande i svenska och engelska, tal och skrift
Serviceinriktad attityd och strategiskt tänkande
Stor samarbetsförmåga och hög kommunikativ förmågaOm företaget
