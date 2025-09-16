Gekås Ullared söker en Social Compliance administratör
2025-09-16
Vill du vara med och göra skillnad - på riktigt? På Gekås Ullared AB söker vi nu en noggrann och engagerad Social Compliance administratör till vårt inköpsteam. Hos oss får du arbeta i en verksamhet där hållbarhet är en naturlig och viktig del av affären, och där du varje dag bidrar till att säkerställa att de produkter vi säljer tillverkas under goda arbetsvillkor och i enlighet med vår uppförandekod.

Om tjänsten
Som Social Compliance administratör arbetar du nära vår CSR-ansvariga och inköpsorganisationen med administration, uppföljning och utveckling av våra sociala hållbarhetsrutiner i leverantörsledet. Du har en viktig roll i att hålla vårt leverantörs och fabriksregister uppdaterat, granska sociala revisioner (audits) och säkerställa att vi köper in varor från godkända fabriker. Du har daglig kontakt med leverantörer, följer upp avvikelser och ser till att våra processer håller hög standard.
Du rapporterar till inköpschef.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Underhålla och uppdatera vårt register över godkända fabriker
Säkerställa att fabriker uppfyller kraven i vår Code of Conduct
Granska och följa upp sociala revisioner (t.ex. BSCI, SEDEX)
Kommunicera med leverantörer kring social compliance-frågor
Samarbeta med inköpare vid val av nya fabriker och leverantörer
Delta i utveckling av rutiner, dokumentation och uppföljning
Vi söker dig som:
Har eftergymnasial utbildning inom kvalitet/hållbarhet och/eller relevant arbetslivserfarenhet inom området
Har tidigare erfarenhet av administration inom CSR, hållbarhet eller inköp
Är strukturerad, noggrann, har god kommunikationsförmåga och är van att prioritera och hantera flera parallella uppgifter
Har mycket god datorvana, särskilt i Excel och andra administrativa verktyg
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat
Har ett starkt intresse för social hållbarhet, mänskliga rättigheter och leverantörsrelationer
Vad du får hos oss?
På Gekås Ullared är vi stolta över vår unika företagskultur - här finns hela vår verksamhet samlad under ett och samma tak, vilket skapar korta beslutsvägar, ett nära samarbete mellan avdelningar och ett stort engagemang. Hos oss får du:
En utvecklande roll där ditt arbete gör skillnad
Vara en del av ett värderingsstyrt företag med långsiktiga hållbarhetsmål
Ett tryggt anställningsavtal med kollektivavtal, friskvårdsbidrag och personalförmåner
Arbetsplats i Ullared - mitt i vår verksamhet där det händer
Övrigt I den här rekryteringsprocessen kommer vi att använda oss av arbetspsykologiska tester. Inför en eventuell anställning kommer vi att genomföra en juridisk bakgrundskontroll. Uppgifterna kommer inte att dokumenteras eller sparas.
Omfattning: Heltid, arbetstid förlagd på vardagar
Tillträde: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare, 6 månaders provanställning tillämpas
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Linda Nilsson, inköpschef, linda.ni@gekas.se Ersättning
