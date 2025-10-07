Gatuinspektör till Trafikkontoret
2025-10-07
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Trafikkontoret ansvarar för att sköta om och utveckla Stockholms offentliga rum, så att de är trygga, attraktiva, framkomliga och hållbara. Uppdraget innefattar allt ifrån att ta hand om den befintliga stadsmiljön till att genomföra strategiska investeringsprojekt och planera för morgondagens växande storstad. För att klara vårt uppdrag är vi ca 470 kollegor, som huvudsakligen sitter i Tekniska Nämndhusets nyrenoverade lokaler på Kungsholmen. Tillsammans ser vi till att Stockholm fortsätter vara en stad i framkant med hållbara transportlösningar och levande miljöer, både idag och i framtiden.
Välkommen till oss
Du kommer att tillhöra enheten gatuunderhåll som idag består av 19 medarbetare.
Vi ansvarar för underhåll av hårdgjorda ytor samt inspektion av ledningsägarnas arbeten på Stockholms gator och torg. Inom enheten finns även utredare och projektledare för arbete med omhändertagande av skyfall och rening av dagvatten.
Som beställarorganisation med verksamhet utlagd på entreprenad är vi en utåtriktad enhet med många kontakter mot entreprenörer, stockholmare, näringsliv, andra förvaltningar och verksamheter. Detta kräver att vi kan samverka både internt och externt. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas där vi arbetar för att hitta gemensamma arbetssätt för att bli ännu bättre på underhåll i framtiden.
Vi söker nu en gatuinspektör som ska ge oss bättre förutsättningar att utföra rätt åtgärder och göra rätt prioriteringar i vår omfattande gatumiljö. Rollen kommer att vara en nyckelroll bland gatuingenjörer och kommer på sikt att ha god kännedom om standarden för gatuunderhållet i hela ytterstaden.
Din roll
Detta är en ny roll i enheten vilket ger dig möjlighet att vara med och forma både uppdraget och arbetssättet. Du arbetar till stor del ute i fält med att inspektera vägnätet och bedöma åtgärdsbehovet. Du samlar även in information som hjälper oss att arbeta mer proaktivt och hitta förebyggande lösningar. Invånarnas synpunkter som kommer in via tjänsten 'Tyck till' följer du upp och använder underlaget till att säkerställa att vi gör rätt prioriteringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att:
inspektera vägnätet utifrån inkomna anmälningar och egna observationer för att bedöma behovet av åtgärder på kort och lång sikt
beställa och följa upp entreprenörernas arbete
ansvara över budget som innebär fakturahantering, uppföljning av resultat samt analys av ekonomiska prognoser
bidra med underlag för planering av framtida underhållsbehov.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
gymnasial- eller yrkesutbildning inom ett för tjänsten relevant område såsom bygg och anläggning, alternativt motsvarande kunskaper förvärvade genom arbetslivserfarenhet
erfarenhet av anläggningsarbete i gatumiljö
vana att arbeta i olika administrativa digitala system och verktyg
B-körkort
goda kunskaper i svenska, i både tal som skrift
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation i en liknande roll.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg i att arbeta självständigt och ha ett utvecklingsinriktat arbetssätt eftersom du har eget ansvar för ditt område och det är genom dig som utvecklingen inom området drivs framåt. Du har förmågan att anpassa dig och se helheten då du kan sättas i situationer som kräver omprioriteringar för att möta verksamhetens behov. Avslutningsvis är du strukturerad genom att planera och organisera ditt arbete effektivt.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet, engagemang och motivation för tjänsten.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en trygg arbetsplats där vi hjälper och stöttar varandra i det vardagliga arbetet och värnar om den goda arbetsmiljön. Du har ett meningsfullt uppdrag där du arbetar för stockholmarnas bästa och blir en del av en arbetsplats som präglas av ett prestigelöst och stöttande arbetsklimat med ett nära samarbete mellan medarbetarna. Du ges möjlighet till personlig kompetensutveckling samt delaktighet och inflytande på arbetsplatsen.
Vi har flexibla arbetstider samt möjlighet till växling av semesterdagstillägg mot extra ledighet. Arbetsmiljö och hälsa är viktigt för oss. Vi erbjuder friskvårdsersättning, friskvårdstimme och möjlighet att delta i friskvårdsaktiviteter. Vår arbetsplats ligger centralt i Tekniska Nämndhuset på Kungsholmen, bara några minuters promenad från centralstationen.
Läs mer om:
våra förmåner
Stockholms stad som arbetsgivare
Publiceringsdatum2025-10-07
Vi rekryterar utan personligt brev för att stärka fokus på kompetens och erfarenhet för denna roll. När du skickar in din ansökan får du svara på ett antal frågor. Vi önskar att du svarar kortfattat på frågorna samt att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt svenska CV. Efter sista ansökningsdag går vi igenom ansökningarna. Tester som en del av bedömning kan tillkomma. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
