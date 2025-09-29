Fysioterapeuttjänst till Kriminalvården
Portabel AB / Sjukgymnastjobb / Ystad Visa alla sjukgymnastjobb i Ystad
2025-09-29
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Portabel AB i Ystad
, Stockholm
, Ludvika
, Uppsala
, Avesta
eller i hela Sverige
Fysioterapeuttjänst till Kriminalvården
Vi på portabel health har just nu en spännande tjänst för fysioterapeuter för vård och behandling av klienter på flera anstalter och häkten i Sverige. Som fysioterapeut arbetar du med medicinsk bedömning, behandling och rådgivning av klienter inom kriminalvården. Arbetet sker på plats i kriminalvårdens lokaler och planeras i samråd med verksamheten för att säkerställa kontinuitet och patientsäkerhet.
Omfattning & tider:
Mottagningstider enligt överenskommelse från några timmar per vecka till heldagar beroende på behov.
Du får ett schema med fasta tider och kontinuitet under hela avtalsperioden.Publiceringsdatum2025-09-29Kravprofil för detta jobb
Legitimerad fysioterapeut med minst 3 års erfarenhet
Erfarenhet från primärvård eller ortopedisk verksamhet är meriterande
God svenska i tal och skrift
HOSP- och IVO-utdrag (aktuella)
Förmåga att arbeta självständigt i en säkerhetsklassad miljöÖvrig information
Kriminalvården tillhandahåller lokaler och nödvändig utrustning
Journalföring sker i kriminalvårdens IT-system (utbildning ges)
Leverantören ska säkerställa bemanning även vid frånvaro
Avtalsperiod:
4 år, med möjlighet till förlängning ytterligare 24 månader
Beräknad start: våren/hösten 2026
Sista anbudsdag:
20 oktober 2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: Info@portabelhealth.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Portabel AB
(org.nr 559501-7384), https://portabelhealth.com/welcome
271 31 YSTAD Jobbnummer
9532113