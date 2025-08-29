Fysioterapeut till södra Gotland
2025-08-29
Om Nära Vård - mobila rehabteamet Gotland
Vi bedriver rehab på Attendos egna SÄBO (särskilda boenden) på Gotland. Vi är ett engagerat och kompetent rehabteam på totalt 4 personer (2 arbetsterapeuter, 2 fysioterapeuter) och nu söker vi en femte kollega att utöka teamet med.
Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast på 80-100% för en tillsvidaretjänst.
Beskrivning av tjänsten
I ditt uppdrag som fysioterapeut ingår att både självständigt och tillsammans med kollegor ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation, MTP samt handledning och utbildning av omsorgspersonalen.
Du kommer att jobba tillsammans med en erfaren och kompetent arbetsterapeutkollega på våra 3 äldreboenden på södra Gotland, Attendo Hemse, Attendo Iliansgården och Attendo Sudergården.
I mobila teamet pågår ett ständigt utvecklingsarbete och vi förutsätter att du tycker att det är spännande med utveckling och tycker att det är stimulerande att testa nya arbetssätt. Du kommer tillsammans med rehabteamet se till att vården hela tiden utvecklas.
Du bör trivas med att arbetet är flexibelt och utmanande samt arbeta teambaserat i ett tätt samarbete med bland annat rehabteam och undersköterskor.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Som person är du ansvarstagande, självständig och ödmjuk med förmågan att prioritera och leda andra. Du trivs med att handleda personal i hälso- och sjukvårdsfrågor och motiveras av, att tillsammans med dina kollegor, organisera omvårdnaden på bästa sätt. Kvalifikationer
Legitimerad fysioterapeut
B-körkort
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom SÄBO och/eller geriatrik
Magisterutbildning (ej krav)
Vad kan vi erbjuda dig?
Trivsam och god arbetsmiljö
Härliga, glada och kompetenta kollegor
Nära ledarskap av gruppchef som också är leg.fysioterapeut
Stora karriär och utvecklingsmöjligheter
Möjligheter att påverka verksamheten
Friskvårdsbidrag och förmåner via vår förmånsportal Benify
Kollektivavtal
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens. För tjänsten gäller att du är intresserad, sätter laget före jaget och har en vilja att utvecklas och utveckla.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 2025-10-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Om Attendo
Attendo är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom äldreboende och hemtjänst.
Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Varmt välkommen med din ansökan!
För frågor kring tjänsten vänligen maila emma.boijemyr@attendo.se
Lön enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Attendo Sverige AB
(org.nr 556148-5169), https://www.attendo.se/ Arbetsplats
Attendo Sverige Kontakt
Emma Boijemyr emma.boijemyr@attendo.se Jobbnummer
9482261