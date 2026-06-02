Fysioterapeut till rehabteam
Vill du ha ett flexibelt och utvecklade jobb där du får göra skillnad för äldre och personer inom LSS? Klara Rehab söker nu en engagerad fysioterapeut till vårt mobila rehabteam!
Hos oss får du möjligheten att arbeta i ett mobilt team med varierande uppdrag, kollegialt stöd samt möjlighet att arbeta både självständigt och i team.
Trivs du med att handleda omvårdnadspersonal och önskar möjlighet till att hålla i utbildningar? Låter det intressant med varierande dagar, kontinuitet och trygghet med fast anställning? Då söker vi dig som är fysioterapeut till vårt mobila rehabteam i Göteborg/Varberg.
Klara Rehab består idag av ett team på ca 30 fysio-och arbetsterapeuter som arbetar konsultativt mot äldreomsorg, LSS samt utbildar inom vård och omsorg runt om i Sverige. Som fysioterapeut på Klara Rehab arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor ute hos våra kunder. Du arbetar främst mot särskilt boende för äldre, men för rätt person kan även insatser inom LSS vara aktuella. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är att bedöma förflyttningsförmåga, hjälpmedelsförskrivning, träning m.m.
Du återkommer ofta till samma enheter och får kontinuitet i ditt arbete. Som stöd har du din närmaste chef som är arbetsterapeut eller fysioterapeut, ett stort team med härliga, kompetenta kollegor samt tydliga arbetssätt och rutiner att följa.
Klara rehab finns idag i flera olika orter i Sverige, från söder till norr.
Vad kan Klara rehab erbjuda Dig?
Arbeta i ett stabilt och växande team med kompetenta kollegor.
Möjlighet att påverka din arbetssituation
Restid delvis på arbetstid och ersättning för vissa resekostnader
Vi satsar på din kompetensutveckling med utbildningar och handledning
Trygg anställning med kollektivavtal, tjänstepension och goda villkor
Utvecklande arbetsplats där vi uppmuntrar förbättringar och nya tankesätt
En arbetsgivare som är såväl kvalitets- som miljöcertifierad (ISO9001/14001)
Vem är Du?
En engagerad fysioterapeut som vill göra skillnad.
Flexibel och lösningsorienterad – du trivs med att anpassa dig till olika arbetsmiljöer.
Trygg i din kompetens, men öppen för att utvecklas och lära nytt.
Du värdesätter laganda, men trivs också med att arbeta självständigt.
Skriver och talar flytande svenska
Om du känner lika starkt som vi gör för vår vision Vi gör världen lite bättre, en människa i taget - Då kommer du trivas bra hos oss på Klara rehab!
Tjänsten är en tillsvidaretjänst (provanställning 6 mån tillämpas) med flexibel tjänstgöringsgrad 20-50 %.
Arbetstid dagtid vardagar 07:30-16:00.
Låter detta som något för dig? Vi ser fram emot att höra från dig! Mejla oss gärna om du har frågor, eller skicka in din ansökan direkt – vi rekryterar löpande!
Tjänsten tillträds enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten, mejla kontaktrehab@klarakompetens.se
.
Vi är Klara och vi förser våra kunder med rätt kompetens i rätt tid och på rätt plats – sjuksköterskor, rehabpersonal, leg personal inom elevhälsa samt logopeder.
Klara ingår i företagsgruppen Ambea som är ett av Nordens ledande omsorgsföretag. Inom vår företagsgrupp erbjuder vi boende, stöd, utbildning och bemanning inom vård och omsorg. Ambea bedriver i Sverige sin verksamhet inom Ambea Sweden Group där Vardaga, Nytida, Lära samt Klara är verksamhetsområden. Så ansöker du
