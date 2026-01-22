Fysioterapeut till Ovanåkers kommun
Ovanåkers Kommun / Sjukgymnastjobb / Ovanåker Visa alla sjukgymnastjobb i Ovanåker
2026-01-22
, Hofors
, Sandviken
, Hedemora
, Gävle
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ovanåkers Kommun i Ovanåker
Socialförvaltningens uppgift är att stödja människor som på grund av funktionsnedsättning, ekonomisk eller social problematik behöver olika former av stöd och hjälp.
Som fysioterapeut hos oss får du en nyckelroll i våra hälso- och sjukvårdsteam, där du tillsammans med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och rehabassistenter bidrar till att förbättra människors livskvalitet.
Du arbetar med patienter som har hemsjukvård, bor på särskilt boende eller vistas på korttidsvistelse och du får möjlighet att se resultatet av ditt arbete i vardagen hos våra patienter. Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
- Bedöma aktivitetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser tillsammans med individen.
- Planera, genomföra och följa upp rehabilitering inom den kommunala vården.
- Förskriva hjälpmedel och ge handledning till personal.
- Samverka nära med enhetschefer och omvårdnadspersonal för att utveckla arbetssätt och bidra till ett rehabiliterande förhållningssätt. Profil
Vi söker dig som är:
- Legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast samt har erfarenhet av kommunal vård och omsorg, gärna med vana i olika digitala verksamhetssystem.
- Strukturerad, tydlig i kommunikationen och trygg i din yrkesroll.
- Positiv, flexibel och van att arbeta både självständigt och i team.
- Pedagogisk och har lätt att skapa kontakt med patienter, närstående och kollegor.
- Van vid datorbaserad dokumentation, gärna i Lifecare HSL.
Goda språkkunskaper i tal och skrift samt vana att dokumentera är krav för oss. Du behöver även ha B-körkort för att arbeta hos oss.
Vidare lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet och engagemang.
Vi erbjuder dig
- Ett meningsfullt arbete där du verkligen kan göra skillnad i människors vardag.
- Ett kompetent, stöttande och engagerat team.
- Möjlighet att utvecklas och påverka arbetssätt och rehabiliteringsinsatser i kommunen.
- En arbetsplats där respekt, samarbete och patientfokus står i centrum.
- Du jobbar under dagtid, måndag till fredag, vilket ger en bra balans mellan arbete och fritid.
Ovanåkers kommun kan erbjuda dig en stimulerande och trygg arbetsmiljö med hög delaktighet och goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen till oss- och välkommen med din ansökan!
Ovanåkers kommun är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Edsbyn och Alfta är de största orterna och här finns det mesta för dig som gillar en aktiv fritid men även för dig som gillar lugn och ro.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Ovanåkers kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/3". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ovanåkers kommun
(org.nr 212000-2304) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Hälso- och sjukvård Kontakt
Kristina Leandersson 0271-57113 Jobbnummer
9697946