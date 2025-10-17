Fysioterapeut till LSS
2025-10-17
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna (från heltid som norm) är personliga assistenter.
Gör skillnad som fysioterapeut inom LSS! Här blir du en del av ett kompetent och sammansvetsat team samtidigt som du får friheten att planera dina dagar utifrån det som är viktigast, patientens behov.
Hos oss får du som fysioterapeut ett självständigt och varierat arbete där du får vara med och förbättra vardagen för personer som bor i grupp- och servicebostäder enligt LSS.
Vår arbetsplats är Fyrisborgsgatan 1 och härifrån utgår vi för hembesök till våra boenden. På samma våningsplan samlas all legitimerad personal inom omsorgsnämnden, vilket skapar unika möjligheter till samverkan och kunskapsutbyte. De gemensamma lokalerna främjar samarbete mellan olika professioner. Här möts vi regelbundet i professionsgrupper, arbetsgrupper och vid gemensamma utbildnings- och utvecklingsinsatser. Den fysiska närheten till kollegor gör det enkelt att skapa kontakt, få stöd och tillsammans driva kvalitets- och förbättringsarbete framåt.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som fysioterapeut eller sjukgymnast hos oss arbetar du med patienter som bor i gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS. Här får du en meningsfull roll där du, med patientens behov i centrum, bidrar med din kompetens, ditt engagemang och din vilja att utveckla vården.
Hos oss får du ett omväxlande arbete med stor frihet att själv planera och forma dina arbetsdagar. Du arbetar självständigt och prioriterar utifrån patienternas behov, med en balans mellan patientbesök och dokumentation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Bedömning, behandling och uppföljning av rehabiliterande insatser
• Handledning av omvårdnadspersonal i ett rehabiliterande arbetssätt
• Delegering av vissa insatser vid behov
• Förskrivning och utprovning av hjälpmedel
Du ingår i ett team tillsammans med arbetsterapeut, sjuksköterska och boendepersonal. Tillsammans arbetar ni för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje individ. Vi strävar efter att du ska växa i din yrkesroll och att du är delaktig i verksamhetens utveckling. Din kompetens är viktig, både för våra patienter och för vårt gemensamma arbete framåt.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete inom kommunal hemsjukvård. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. Du behöver även ha B-körtkort.
Som person är du empatisk och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Du är flexibel och kan se möjligheter i förändringar. Vidare har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Jobbet passar dig dom är trygg i din roll och kan agera utifrån din kompetens och erfarenhet.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta: Linnea Samuelsson, verksamhetschef, 018-726 37 03
Facklig företrädare: Fysioterapeuterna, Ewa Larsson, 018-727 72 01
Har du frågor gällande registrering av din ansökan eller rekryteringsprocessen, kontakta rekryteringsenheten: 018-727 80 18.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Verksamhetschef
