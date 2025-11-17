Fysioterapeut till Jakobsbergsgeriatriken
2025-11-17
Vi söker nu en ny kollega till våra geriatriska vårdavdelningar!
Jakobsbergsgeriatriken har ett akutgeriatriskt uppdrag och tar emot äldre, sköra och multisjuka patienter från akutsjukhus, direkt från hemmet eller ambulans samt remiss från husläkare.
Det finns fem vårdavdelningar och två av dem har inriktning stroke respektive kognitiv medicin. Hos oss kan du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor bredda dina kunskaper inom flera medicinska områden. I verksamheten finns också ett team för förstärkt utskrivning och en kognitiv mottagning.
Vi erbjuder dig ett intressant och utvecklande arbete där du blir en viktig del av det multiprofessionella teamet, som kontinuerligt arbetar för en bra arbetsmiljö, som sätter patienten först och som arbetar för att utveckla och förbättra patientvården.

Dina arbetsuppgifter
Planera rehabilitering tillsammans med patienten, teamet och närstående. Ditt arbete innefattar bedömningar, träning av fysiska funktioner, utprovning och förskrivning av hjälpmedel. I det dagliga arbetet stöttar våra fysioterapeuter personal gällande rätt förflyttningsteknik, utbildar i rehabiliterande arbetssätt och hur man använder olika typer av hjälpmedel.
Handledning av fysioterapeutstudenter förekommer i verksamheten. Vi kan stolt säga att flera av våra studenter återvänder till oss som sommarassistenter under senare del av utbildningen och därefter som legitimerade kollegor.
I tjänsten ingår viss helgtjänstgörning några gånger/år vilket möjliggör lediga vardagar. Provanställning kan komma att tillämpas.
Kvalifikationer Krav:
Leg fysioterapeut/sjukgymnast
Meriterande:
Tidigare arbetslivserfarenhet från geriatrisk- eller somatisk slutenvård.Dina personliga egenskaper
Du har ett genuint intresse för den geriatriska patienten. Du sätter patientsäkerhet och arbetsmiljö först genom att bidra med god kommunikation- och samarbetsförmåga, flexibilitet och professionellt bemötande. Du är prestigelös och delar gärna med dig av din kunskap och idéer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder:
Individanpassad introduktion utifrån behov.
Ett gym finns att tillgå i våra lokaler. Det är nära till kommunala kommunikationer, bra cykelvägar med tillgång till låst cykelställ och personalsubvention på parkering.
Vi har flextidsavtal och är måna om en bra arbetsmiljö där det också finns möjlighet till friskvårdsbidrag som är 5000 kr/år.
SLSO 's förmåner ex. fri öppen sjukvård, försäkringar, löneväxling.

Övrig information
Vi kommer löpande att gå igenom ansökningar och kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag.
Läs mer om oss: Här
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
