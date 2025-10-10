Fysioterapeut till hemsjukvården i Lund - tim
2025-10-10
Vi söker nu en fysioterapeut med erfarenhet från hemsjukvård till vår verksamhet i Lund.
Vi erbjuder omsorg och service av hög kvalitet genom personlig, kundanpassad samt professionell organisation. För att lyckas med detta är några av nycklarna motiverade, engagerade och nöjda medarbetare.
Här kommer du att arbeta:
Hemsjukvården i LundPubliceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Som legitimerad fysioterapeut är du med och skapar förutsättningar för patienten att leva ett så självständigt, delaktigt och meningsfullt liv som möjligt. Du gör bedömningar av aktivitets- och funktionsförmåga samt utför insatser såsom träning och behandling, utprovning och förskrivning av hjälpmedel samt arbetar preventivt för att upprätthålla god hälsa. Du arbetar såväl självständigt som tillsammans med kollegor och övriga yrkesgrupper. I ditt arbete ingår också att handleda och delegera personal samt att dokumentera enligt gällande lagar och föreskrifter.
Beskrivning av tjänsten
Vi söker just nu en Fysioterapeut till timanställning alternativt särskild visstidsanställning med sysselsättningsgrad 10 %. startdatum efter överenskommelse och intervjuer sker löpande
Legitimerad fysioterapeut
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Meriterande
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom äldreomsorg.
För att trivas i tjänsten bryr du dig om dina medmänniskor, är bra på att skapa relationer, har ett stort engagemang och är serviceinriktad. Hos oss jobbar vi i team såväl som självständigt så det är viktigt att du är bekväm i den miljön.
Känner du igen dig i ovan? Sök redan idag, vi rekryterar löpande!
Innan vi erbjuder anställning ska du uppvisa oöppnat utdrag ur polisens belastningsregister. I den mån det begärs ska du även uppvisa giltigt svenskt arbetstillstånd, exempelvis ett pass eller godkänt arbetstillstånd från Migrationsverket.
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som en medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss tillsammans för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 6500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Sista ansökningsdag
Ange datum 25-11-30Kontaktperson för detta jobb
Thomas Larzon
E-postadress: tholar@forenedecare.se
Telefonnummer: 0700-000679
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Kontakt
Thomas Larzon tholar@forenedecare.se Jobbnummer
9552024