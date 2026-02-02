Fysioterapeut till hemsjukvården
Vill du hjälpa människor till ett självständigt liv? Vi söker en engagerad fysioterapeut som vill arbeta rehabiliterande för våra äldre. Tillsammans med teamet är du med och gör skillnad i vardagen på riktigt!
Om arbetsplatsen
Hos oss i Nord 2-3 ingår du i ett team bestående av arbetsterapeuter, fysioterapeuter, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal i de norra delarna av Helsingborg.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Publiceringsdatum2026-02-02Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss har du det övergripande rehabiliteringsansvaret tillsammans med arbetsterapeut. Du ansvarar för bedömning, träning, utvärdering och uppföljning gällande rörelseapparaten och andningsfunktionen. Du ansvarar även för bedömning, utprovning och uppföljning av tekniska hjälpmedel utifrån fysioterapeutens förskrivningsrätt.
Du fastställer mål för de fysioterapeutiska åtgärderna tillsammans med den enskilde och teamet där målet är att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt. Vi arbetar med kvalitetsregister som exempelvis Senior Alert och BPSD.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Du har goda kunskaper inom aktuell lagstiftning, exempelvis HSL och SoL. Du behöver ha goda datorkunskaper och dokumentationsvana samt B-körkort.
Har du erfarenhet från kommunal verksamhet eller hemsjukvård? Perfekt!
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
För oss är det viktigt att du är trygg i dig själv och bidrar till ett gott samarbete med kollegor i teamet och andra du möter i ditt arbete.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Löpande urval sker. Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Ingångslönen för en nyexaminerad fysioterapeut är 34 500. Vi tillämpar individuell lönesättning och erbjuden månads- eller timlön baseras på bland annat utbildning, erfarenhet och kompetens.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen.
Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Kontakt
Enhetschef
Heléne Asp helene.asp@helsingborg.se 0708-35 93 47
