Fysioterapeut till geriatrisk slutenvård
2025-11-17
Verksamhetsområde geriatrik, rehabiliterings- och smärtcentrum
Vi är Akademiska sjukhuset - ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något - ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Se delar ur vår verklighet i vår fotoutställning; akademiskafotoutstallning.se. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
VO Geriatrik, Rehabiliteringsmedicin och Smärtcentrum består av fyra sektioner: Hälsoprofessioner, Smärtcentrum, Geriatrik och Rehabiliteringsmedicin. Samtliga sektioner kännetecknas av välfungerande interprofessionellt samarbete, något vi är mycket stolta över. Vi vill att du ska känna dig välkommen till oss, som ny erbjuds du handledning, introduktionsprogram och yrkesnätverk. Vi är experter på rehabilitering men strävar alltid efter att bli ännu bättre. Som en del i detta ligger ett stort fokus på forskning och framsteg, både inom och utanför sjukhuset. Som medarbetare är du en viktig del i detta, det är naturligt för dig att vilja utvecklas och driva verksamheten framåt.
Nu söker vi dig som är fysioterapeut eller sjukgymnast och vill arbeta tillsammans med oss i avdelningen för hälsoprofessionen inom geriatrik. Placeringen är inom geriatrikens slutenvård och är fördelad på två avdelningar med nära samarbete vilket innebär nära kollegialt utbyte och stöd.
Ditt uppdrag
Du kommer att arbeta med fysioterapeutisk bedömning och behandling i slutenvården. Du kommer att ha din huvudsakliga placering på ortogeriatriska avdelningen men kommer även introduceras inom geriatrisk akutsjukvård. På avdelningen är du en av tre fysioterapeuter och en del av ett skickligt hälsoprofessionsteam bestående av arbetsterapeuter, dietist och kurator som stöttar och hjälper varandra samtidigt som du kommer att arbeta självständigt. Ni har en viktig uppgift att utreda, påbörja rehabilitering och överrapportera vidare till nästa vårdnivå. Tillsammans med teamet bedömer ni och tränar patientens funktionsförmåga, provar ut och förskriver hjälpmedel inför utskrivning.
Geriatriken bedriver en bred vård och behandling som spänner mellan akut omhändertagande till rehabilitering och utskrivningsplanering. Här behandlas äldre patienter >65 år som ofta har flera grundsjukdomar. På ortogeriatriska avdelningen behandlas patienter efter ortopedisk kirurgi, både elektiv och traumakirurgi samt kärlkirurgi. Avdelningspersonalen arbetar i team med patienten i fokus för att kunna anpassa åtgärder och planering till individens behov.
Arbetet kommer även att innebära en nära kontakt med patienter och deras närstående, personal och andra samarbetspartners vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga, bemötande och flexibilitet. Då vi är ett universitetssjukhus ingår det i alla tjänster att handleda våra blivande kollegor som är under utbildning.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Har du erfarenhet av geriatrik, ortopedi och/eller internmedicin ser vi det som meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Du bör ha god förmåga att förutsättningslöst samarbeta med olika professioner, ha god organisationsförmåga, god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt intresse för utvecklingsarbete. Du bör känna dig bekväm med att fatta självständiga beslut och prioritera bland arbetsuppgifter.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Som fysioterapeut hos oss ingår du i yrkesnätverk på sjukhuset och har möjligheter till vidareutveckling både internt och externt. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Avdelningschef Ellinore Svensson 018- 611 97 34
Facklig företrädare nås via växeln, 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer sker fortlöpande och anställning kan ske innan sista ansökningsdag, så vänta inte med att skicka i din ansökan.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.
