Fysioterapeut till Capio rehab Nynäshamn

2025-09-18
Verksamheten i Nynäshamn består av 14 medarbetare i ett kreativt team bestående av fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietist och rehabassistent. Vi bedriver primärvårdsrehabilitering enligt avtal med Region Stockholm. Vi håller till på Nynäshamn sjukhus och har även en filial i Ösmo. Nära samverkan finns med både Capio vårdcentral Nynäshamn och Capio vårdcentral Ösmo.
Din roll
Vi söker dig som vill arbeta på mottagning men även dig som är öppen för en kombination mottagning och hemrehab. Arbetet är förlagt både på vår mottagning i Nynäshamn och på vår filial i Ösmo. Arbetet som fysioterapeut/sjukgymnast på mottagning innebär självständiga bedömningar, undersökningar och behandlingar av patienter. I hemrehab är arbetet mestadels upplagt i team med arbetsterapeut. Vi erbjuder även olika typer av gruppverksamhet för våra patienter, så om du har intresse och kompetens för detta finns möjlighet till det. Msk-ultraljud finns på mottagningen och möjlighet finns att arbeta med ultraljudsbedömningar.
Om dig
Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och trygg i både person och profession med ett patientfokuserat arbetssätt. Som person är du positiv, trygg och empatisk och har förmåga att kunna organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och ett helhetstänk med patientens behov i fokus.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag
Möjlighet till träning i våra lokaler
Enklare frukost varje dag
I vår verksamhet arbetar vi aktivt för en god arbetsmiljö och utvecklande lärandemiljö och vi tar tillvara på allas kompetens och lär av varandra. Vi är en inkluderande arbetsplats med högt i tak. Vi har flertalet rehabiliteringsmottagningar inom organisationen och det finns därigenom ett gott kollegialt stöd och möjlighet till erfarenhets- och idéutbyte.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Vid frågor kontakta
Enhetschef Sara Trygg Wredlert, sara.tryggwredlert@capio.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
