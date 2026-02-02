Fysioterapeut till Capio Nacka Geriatrik
Capio Sverige AB / Sjukgymnastjobb / Nacka Visa alla sjukgymnastjobb i Nacka
2026-02-02
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Capio Sverige AB i Nacka
, Kristinehamn
, Lekeberg
, Hallsberg
, Karlstad
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Capio Geriatrik Nacka är beläget i Nacka Sjukhus, Ektorp. Verksamheten där omtanke och engagemang står i centrum. Vi har en lång tradition av hög patientnöjdhet och lever upp till regionens samtliga kvalitetskrav. Vårt arbete sker i interprofessionella team med ett tydligt patientcentrerat och rehabiliterande förhållningssätt
Med cirka 70 vårdplatser erbjuder Capio Geriatrik Nacka vård på flera enheter där såväl chefer som specialistläkare är närvarande. Vårdteamen arbetar alltid med ett rehabiliterande och personcentrerat synsätt som grund.
Den paramedicinska enheten består av ett team av engagerade, nyfikna och samarbetsinriktade medarbetare - bland annat arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietist och logoped samt hälso- och sjukvårdskuratorer.
Vi arbetar enligt Capios vision om att förbättra människors hälsa varje dag. Kvalitet, samhällsansvar, innovation och empowerment utgör grunden för vårt arbetssätt.
Din roll
Som fysioterapeut hos oss blir du en nyckelperson i rehabiliteringsarbetet för äldre patienter med syfte att främja hälsa och förebygga ohälsa. Du ansvarar för kartläggning och utredning av tidigare aktivitet- och förflyttningsförmåga, utför bedömning, behandling och uppföljning av rörelse-, balans- och funktionsförmåga samt bedömning av hjälpmedelsbehov samråd med patienten och team. Du deltar i rehab ronder med övriga professioner.
Du kommer att arbeta nära arbetsterapeut och andra yrkesgrupper. Dokumentation i journalsystem, planering av rehabiliteringsinsatser och att bidra i utvecklingsarbete samt kvalitetsarbete ingår också i rollen.
Vi erbjuder dig
Kollektivavtal
Närvarande och stödjande chef
Möjlighet till kompetensutveckling
Friskvårdsbidrag
Fredagsfrukost
En inkluderande arbetsplats med engagerande medarbetare.
Stabil organisation med goda möjligheter att påverka din arbetsvardag
Introduktion med fadder.
Capio Äldre och mobil vård praktiserar provanställning. Vi gör kontroll av legitimation (leg fysioterapeut).
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet från geriatrik, primärvård eller rehabilitering är meriterande.
Du är trygg i din profession, arbetar självständigt samt trivs i team. Du trivs med frihet under eget ansvar och är pålitlig och är prestigelös. Du kan strukturera upp ditt arbete på ett effektivt sätt utifrån dagens behov, du är van vid teamarbete och har en inkluderande och vänlig attityd. Du har ansvarskänsla och är lösningsfokuserad. Du bidrar till kunskapsutbyte och ser utvecklingsmöjligheter. Du har god kommunikativ förmåga, kan dokumentera och följa upp insatser i journal och kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Arbetstid och anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Heltidstjänst, 40h/veckan, måndag till fredag med viss helgtjänstgöring. Anställningsformen kan vid behov anpassas utifrån verksamhetens förutsättningar. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan så snart som möjligt.
I samband med anställning kan bakgrundskontroll och utdrag ur belastningsregistret komma att begäras. Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7150972-1818902". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Lasarettsvägen 4 (visa karta
)
131 45 NACKA Arbetsplats
Capio Jobbnummer
9717429