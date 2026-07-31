Fysioterapeut till bemanningsuppdrag
Pelmatic AB / Sjukgymnastjobb / Tanum Visa alla sjukgymnastjobb i Tanum
2026-07-31
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Pelmatic AB i Tanum
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige
Vi söker en fysioterapeut till bemanningsuppdrag i en kommun i norra Västra Götalands län.
Uppdraget innefattar bedömningar och delegering till rehabassistenter och undersköterskor inom äldreomsorg, särskilt boende, hemtjänst och till viss del LSS.
Period: 14/9 - 31/12 med möjlighet till förlängning
Tjänstgöringsgrad: 100%
Journalsystem: Treserva/Hälsoärende
Krav:
Körkort för manuell växellåda
Erfarenhet av kommunal hälso-och sjukvård
Minst 4 års erfarenhet av arbete som fysioterapeut
Vana av att arbeta i TES
Bli en del av gemenskapen på Pelmatic!
Med stort ansvar och mycket arbetsglädje söker vi dig som är fysioterapeut, som brinner för ditt yrke och som vill vara med och förbättra vårdsverige tillsammans med oss på Pelmatic!
När du tar uppdrag tillsammans med oss blir du en del av ett kompetent och positivt bemanningsföretag som varje dag stöttar dig i ditt uppdrag. Vi är arbetsgivaren som bryr sig! Medan du tar hand om vården, tar vi hand om dig.
Läs mer om Pelmatic och skicka in en intresseanmälan!https://www.pelmatic.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
E-post: info@pelmatic.se Arbetsgivare Pelmatic AB
(org.nr 559276-6918) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10017119