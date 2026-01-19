Fysioterapeut till Bellevue vårdcentral i Malmö
2026-01-19
Fysioterapeut sökes till Bellevue Vårdcentral - Malmö
Bellevue Vårdcentral är en modern, privat vårdcentral belägen på Bellevue i Malmö. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och erbjuder trygg, tillgänglig och kvalitativ primärvård. Hos oss finns flera olika professioner representerade, och vi arbetar teambaserat med patienten i centrum.
Vår målsättning är att kontinuerligt utveckla verksamheten utifrån våra patienters behov och den service de efterfrågar. Nu söker vi en engagerad och driven fysioterapeut som vill vara med och utveckla vår verksamhet tillsammans med oss.Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du självständigt med bedömning, behandling och uppföljning av patienter inom primärvården. Vi söker dig som har ett drivande arbetssätt, är positiv och kreativ samt trivs i en verksamhet som präglas av nytänkande och utveckling. Du tycker om att ta ansvar, engagera dig i verksamheten och arbeta mot tydliga mål - alltid med patienten i fokus.
Kvalifikationer och egenskaper
Vi söker dig som:
Är legitimerad fysioterapeut
Har erfarenhet av arbete som fysioterapeut inom svensk primärvård
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Arbetar evidensbaserat och professionellt
Har god samarbetsförmåga och är lyhörd gentemot både kollegor och patienter
Har god teknisk förståelse
Ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Vi värdesätter att du är en lagspelare som tar ansvar för helheten och vill vara med och skapa en trivsam arbetsplats där samarbete mellan olika professioner är en självklar del av vardagen.
Vi erbjuder dig
En modern vårdcentral med stort fokus på service, kvalitet och patientsäkerhet
En arbetsplats med flera olika professioner och ett nära tvärprofessionellt samarbete
Möjlighet att vara delaktig i det medicinska planerings- och utvecklingsarbetet
Involvering i arbete med nya verktyg, processer, rutiner och riktlinjer
Engagerade kollegor och ett gott arbetsklimat
Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om Bellevue Vårdcentral! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: edona.doko@bellevuevardcentral.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fysioterapeut Bellevue VC". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experterna i Malmö AB
(org.nr 556967-1422), https://bellevuevardcentral.se/
Stensjögatan 3 (visa karta
)
217 65 MALMÖ Arbetsplats
Bellevue Vårdcentral Kontakt
Enhetschef
Edona Doko edona.doko@bellevuevardcentral.se 0735-329964 Jobbnummer
9691350