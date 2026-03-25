Fysioterapeut/Sjukgymnast
2026-03-25
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Nu söker vi efter en ny kollega till vår mottagning.
Hos oss på Närhälsan Tibro rehabmottagning erbjuds du ett stimulerande och flexibelt arbete tillsammans med engagerade och kunniga arbetsterapeuter och fysioterapeuter.
Som ny på arbetsplatsen följer du ett individuellt anpassat mentorsprogram, du får även tillgång till eget kontor och ett välutrustat gym. Vi bedriver kontinuerlig verksamhetsutveckling, internutbildning och du har möjligheter till kompetensutveckling. Lokalerna ger vår verksamhet stora förutsättningar för samverkan då vårdcentral och kommunal verksamhet finns i samma byggnad. För oss är det viktigt att ha en inkluderande arbetsplats med god gemenskap. Du erbjuds ett stimulerande och omväxlande arbete tillsammans med engagerade och kunniga medarbetare. Vi bedriver kontinuerligt verksamhetsutveckling och erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Tibro är en ort med ett ovanligt rikt föreningsliv. Det går att utöva idrott på både elit- och motionsnivå. Här finns mer att göra än i de flesta andra kommuner i Tibros storlek. Närmsta större stad är Skövde och det finns väl utbyggd bussförbindelse mellan orterna. Läs gärna mer om kommunen på Startsida - Tibro Kommun
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter är att bedöma och behandla patienter i alla åldrar. Vanliga tillstånd hos patienter du som fysioterapeut möter är: besvär och skador från hela rörelseapparaten, smärta, neurologi, idrotts- och motionsskador samt psykisk ohälsa. Arbetet innefattar även förskrivning av hjälpmedel. Tillsammans med patient läggs en personlig plan för rehabiliteringen.
Arbetet är förlagt på mottagningen, digitalt samt via hembesök. Visst arbete är möjligt att utföra på distans. Behandlingen av patient sker såväl individuellt som i grupp.
Arbetet innefattar ett tätt samarbete med andra professioner, både på den egna mottagningen och med andra samverkansparter. Du och dina kollegor ansvarar tillsammans med chefen för verksamhetens utveckling i ett ständigt pågående förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Har du tidigare erfarenhet inom yrket och primärvård är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som är lyhörd, har en god kommunikationsförmåga och kan identifiera individernas unika behov då du möter många olika människor. Dessutom ser du samarbete med kollegor och andra samarbetspartners som en naturlig och viktig del av arbetet, vilket du utför med engagemang. Du kan planera ditt arbete på ett effektivt och organiserat sätt utifrån verksamhetens mål. Då arbetsbelastningen varierar och oförutsedda händelser kan uppstå ser vi att du är flexibel samt självständig.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer. B-körkort erfordras.
Intervjuer på mottagningen kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Därefter gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1656".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131)
Närhälsan Tibro Rehabmottagning
Kristoffer Friberger, tf Enhetschef 073-1562095
9817633