Fysioterapeut/Sjukgymnast

2026-03-25
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.
Är du legitimerad fysioterapeut och söker ett arbete med nära patientkontakt, god teamkänsla och möjlighet att använda hela din kompetens? På Närhälsan Tranemo rehabmottagning arbetar du tillsammans med engagerade kollegor i en mottagning med varierade arbetsuppgifter och ett meningsfullt, utvecklande uppdrag.
Närhälsan Tranemo rehabmottagning är en trygg och välfungerande mottagning där du blir en del av ett kompetent team med 4 fysioterapeuter och 2 arbetsterapeuter. Tillsammans arbetar vi för att våra patienter ska få ett mer aktivt och rörligt liv.
Hos oss är arbetsglädje en självklar del av vardagen och vi värdesätter en hållbar arbetsmiljö, engagemang och stöd mellan kollegor. Som ny medarbetare får du en mentor som stöttar dig under introduktionen.
Mottagningen drivs inom Vårdval rehab och genomsyras av Närhälsans anda av omtänksamhet, pålitlighet och nytänkande. Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar och erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling genom utbildningar och mentorskapsprogram.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder på Närhälsan.
Om arbetet
Som fysioterapeut hos oss möter du patienter i alla åldrar med besvär från hela rörelseapparaten. Dina arbetsuppgifter omfattar bedömning, behandling, träning samt hjälpmedelsutprovning. Tillsammans med patienten upprättar du en individuell rehabiliteringsplan med fokus på delaktighet och långsiktiga resultat.
Arbetet sker huvudsakligen på mottagningen, men hembesök och digitala besök förekommer. Behandling sker både individuellt och i grupp, vilket ger variation i arbetsdagen och möjlighet att använda hela din kompetens.
Du samarbetar nära med kollegor inom olika professioner, både på den egna enheten och med externa samverkansparter. Vi har även ett nära samarbete med Närhälsans rehabmottagningar i Skene och Svenljunga. Tillsammans med kollegor och chef är du delaktig i verksamhetens utveckling och förbättringsarbete.
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut. Erfarenhet från öppenvård är meriterande, men vi välkomnar även dig som är nyexaminerad.
Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt men som också värdesätter samarbete och kollegialt stöd. Du kan planera och strukturera ditt arbete även när arbetsbelastningen varierar och har ett professionellt och tillmötesgående bemötande.
För dig är det naturligt att samarbeta med kollegor och andra samverkansparter, och du delar Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Resor i tjänsten förekommer.
Intervjuer på mottagningen kommer att hållas löpande.
Välkommen med din ansökan!
Om rekryteringsprocessen
Urval sker i två steg. Första urvalet görs av rekryterare på HR-avdelningen som kallar kandidater till telefonintervju. Efter ansökningstiden gör rekryterande chef ett andra urval av de sökande och kallar till en intervju på mottagningen.
Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer vilket innebär att svaren på frågorna ska baseras på faktiska situationer. Det är viktigt att du beskriver så konkreta situationer som möjligt och försöker undvika generaliserande svar - detta för att vi ska kunna förstå situationen, varför du agerade som du gjorde och vad resultatet blev.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Västra Götalandsregionen.
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1735". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Närhälsan Tranemo rehabmottagning Kontakt
Pia Hendberg, Enhetschef 0761-368194 Jobbnummer
9817622