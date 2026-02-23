Fysioterapeut/sjukgymnast
Rehabiliteringscentrum, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Är du fysioterapeut/sjukgymnast och nyfiken på teamarbete inom specialistsjukvården? Välkommen med din ansökan till vår inkluderande och engagerade arbetsgrupp! Vi arbetar tillsammans för ett gott arbetsklimat och en god kompetens i gruppen.
Rollen som fysioterapeut/sjukgymnast
I din roll som fysioterapeut/sjukgymnast får du dels arbeta med bedömning och behandling/rehabilitering av patienter på geriatriska akutvårdsavdelningen men också tillsammans med övriga teamet ansvara för gå-skola för benamputerade. Möjlighet finns också att jobba med geriatriks öppenvårdsmottagning.
Tjänsten vi erbjuder är ett vikariat på heltid under perioden 2026-06-01 - 2026-12-31. Vi ser möjlig chans till förlängning på vikariatet.
Arbetstiderna är förlagda till dagtid måndag tom fredag. Helgtjänstgöring ingår var 10:e lördag och någon gång/år under storhelg.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar cirka 300 medarbetare inom 11 områden med tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och som specifikt har ett intresse för geriatrik.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och är flexibel. Du kommunicerar väl i tal och skrift och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. God självinsikt och professionellt förhållningssätt är av stort värde. Du är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten och har ett kreativt och lösningsfokuserat arbetssätt. Stor vikt i urvalet läggs även vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig arbete i en härlig, välfungerande och multiprofessionell arbetsgrupp där arbetsklimatet präglas av teamarbete. Du har fysioterapeutkollegor nära till hands och samarbetar dagligen med övriga rehabiliteringsprofessioner och medicinsk personal. Verksamheten utvecklas kontinuerligt vilket innebär goda möjligheter att påverka arbetet.
Vi erbjuder dig en grundlig introduktion och tillgång till en mentor om du är ny i yrkesrollen.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om arbetet hos oss är du välkommen att ringa områdeschef Maria Andell, tfn 072 204 6488 eller sjukgymnast Hanna Sjöholm tfn 010 242 2573.
Du är varmt välkommen att gå bredvid en dag om du vill veta mer om vad arbetet innebär.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 15 mars 2026. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
