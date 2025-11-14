Fysioterapeut/sjukgymnast
Region Jönköpings län / Sjukgymnastjobb / Eksjö Visa alla sjukgymnastjobb i Eksjö
2025-11-14
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Eksjö
, Nässjö
, Vetlanda
, Aneby
, Sävsjö
eller i hela Sverige
Verksamhetsområde Psykiatri, rehabilitering och diagnostik
Är du fysioterapeut/sjukgymnast och nyfiken på teamarbete inom specialistsjukvården? Välkommen med din ansökan till vår inkluderande och engagerade arbetsgrupp! Vi arbetar tillsammans för ett gott arbetsklimat och en god kompetens i gruppen.
Rollen som fysioterapeut/sjukgymnast
Som fysioterapeut/sjukgymnast hos oss kommer du att få arbeta med bedömning och behandling/rehabilitering av patienter.
Din blivande arbetsplats
Rehabiliteringscentrum är en länsgemensam verksamhet där olika kompetenser och erfarenheter stödjer utvecklingen för patienten, professionen och rehabiliteringen ur ett helhetsperspektiv. Oavsett var i länet man bor ska patienten ha tillgång till jämlik rehabilitering av god kvalitet.
Inom rehabiliteringscentrum arbetar vi i en tvärprofessionell sammansättning utifrån ett personcentrerat arbetssätt där fysioterapeuter och sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister och kuratorer arbetar nära varandra.
Hos oss, inom de kirurgiska specialiteterna arbetar vi på ortopedkliniken, kvinnokliniken, kirurgkliniken och IVA där vi från rehabiliteringscentrum ingår i teamen på klinikerna. Förutom det kliniska arbetet ingår också utvecklingsarbete i våra olika processer inom slutenvård och öppenvård.Publiceringsdatum2025-11-14Profil
Vi söker en legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med intresse för kirurgiska specialiteter.
För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra och att du är flexibel. Du kommunicerar väl i tal och skrift och tar ansvar för dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt.
God självinsikt och professionellt förhållningssätt är av stort värde. Du är intresserad av att utveckla och förbättra verksamheten och har ett kreativt och lösningsfokuserat arbetssätt. Erfarenhet är meriterande och stor vikt läggs även vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett arbete i en härlig och multiprofessionell arbetsgrupp där arbetsklimatet präglas av team- och tvärprofessionellt arbete.
Du har fysioterapeutkollegor nära till hands och samarbetar dagligen med övriga rehabiliteringsprofessioner och medicinsk personal. Verksamheten utvecklas kontinuerligt vilket innebär goda möjligheter att påverka arbetet. Vi erbjuder dig en grundlig introduktion och tillgång till en mentor om du är ny i yrkesrollen.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Har du frågor om arbetet hos oss är du välkommen att kontakta områdeschef Jenny Nilsson, 0706-32 44 67, mail: jenny.nilsson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 7 december 2025. Urval sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1143/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9605880