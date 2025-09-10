Fysioterapeut neurologisk rehabilitering
Region Kalmar län / Sjukgymnastjobb / Kalmar Visa alla sjukgymnastjobb i Kalmar
2025-09-10
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Kalmar
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige
Vi erbjuder dig ett omväxlande och stimulerande arbete på neurologiska rehabiliteringsmottagningen vid länssjukhuset i Kalmar.
Du kommer att arbeta med patienter med neurologiska sjukdomar - framför allt inom slutenvården på en medicinavdelning. Arbetet sker i nära samarbete med andra fysioterapeuter och arbetsterapeuter där ni tillsammans ansvarar för bedömning och rehabilitering. Arbetet innebär även teamarbete med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, logopeder och dietister på avdelningen. Det gemensamma målet är att skapa en meningsfull och fungerande vardag för patienterna. Det kommer även att vara aktuellt att till viss del arbeta med hembesök inom konceptet STRIH (strokerehabilitering i hemmet). Vid intresse kan det på längre sikt även finnas möjlighet att arbeta inom neurologiska rehabiliteringsmottagningens teambaserade öppenvårdsverksamhet.
Vi är en arbetsgrupp med en fin gemenskap och ett väl fungerande samarbete.
Arbetstiden är förlagd dagtid, måndag till fredag. Viss helgtjänstgöring förekommer, cirka fyra helgdagar per år.
Här kan du läsa om hur det är att jobba hos oss, vilka vi är, dina förmåner och möjligheter till karriärutveckling.
Urval sker löpande och tillsättning av tjänsten kan komma att ske innan ansökningstiden har gått ut. Välkommen med din ansökan redan idag!
Om dig
Du är legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast. Vi ser gärna att du har viss erfarenhet inom yrket. Erfarenhet av arbete med personer med neurologisk sjukdom är meriterande. Körkort för personbil är önskvärt.
Du förstår vikten av ett bra bemötande och har patientens bästa i fokus. Du bidrar till att förbättra verksamheten samtidigt som du vill utvecklas inom din profession.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Rehab Söder har som uppdrag att erbjuda medborgarna i södra Kalmar län rehabiliterande insatser på såväl specialist som primärvårdsnivå. Enheten har även i uppdrag att ansvara för regionens dietistverksamhet i södra länsdelen samt för kuratorsverksamheten vid Länssjukhuset i Kalmar. Insatserna ska vid behov ges i samverkan med andra vårdgivare samt patientens sociala nätverk. Målet är att våra insatser ska leda till en bibehållen eller förbättrad hälsa.
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/642". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Stina Rydberg, avdelningschef 010-3588035 Jobbnummer
9501109