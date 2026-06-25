Fysioterapeut
Nässjö kommun, Socialförvaltningen / Sjukgymnastjobb / Nässjö Visa alla sjukgymnastjobb i Nässjö
2026-06-25
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Socialförvaltningen arbetar utifrån ett helhetsperspektiv på medborgarnas behov och har därför en sammanhållen socialförvaltning som arbetar med socialtjänstens hela uppdrag, under mottot "Vi stödjer ett självständigt liv". Vi arbetar målinriktat för att skapa en organisation med hög kompetens och kvalitet. En organisation med brukarmedverkan där individens behov sätts i centrum.
1 plats(er). 1Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut kommer du träffa patienter i alla åldrar i deras hemmiljö. Vi har alltså ingen mottagning utan vi åker hem till patienten. Vi har fyra kransorter i kommunen och vi jobbar i geografiska arbetslag. Vi har också ett arbetslag inom funktionshinderomsorgen och ett inom korttidsverksamhet.
Dina arbetsuppgift är att motivera patienterna till hälsa och ett aktivt liv. Du utreder behov, gör bedömning av funktion och genomför rehabiliterande insatser med tydliga mål. Ibland träffar du patienten själv och ibland tillsammans med kollega. Till din hjälp har du rehab assistent och omvårdnadspersonal som du delegerar vissa arbetsuppgifter till. Förskrivning av gång- och träningshjälpmedel ingår också i ditt arbete. Samverkan är väldigt viktigt för oss och tillsammans i teamet gör vi riskbedömningar för att förebygga ohälsa hos patienten. Vi arbetar nära varandra och ett kollegialt stöd är en självklarhet hos oss. Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet från yrket.
Du är bra på att arbeta självständigt och strukturerat. Du samarbetar med kollegorna i arbetslaget och tar ansvar för ditt bidrag till helheten. Vi värdesätter egenskaper så som att du är nytänkande, beslutsam, noggrann och trygg. Du förväntas dela kommunens värdegrund. Du har god vana av IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Har du erfarenhet av Combine och Cosmic link så är det ett plus. Körkort är ett krav. Vi erbjuder individuell kompetensutveckling.
Vår arbetsplats ligger centralt med närhet till tågstation.
Vill du bilda dig en egen uppfattning om vår arbetsplats så får du gärna hälsa på en dag och gå med en kollega för att se hur vi jobbar och vilka vi är. Vi är nämligen stolta över vår arbetsplats och berättar gärna mer för dig. Kontakta oss så bestämmer vi ett passande datum. Nu hoppas vi att vi fångat ditt intresse och att du vill vara med i vår spännande utveckling av hälso-och sjukvården. Vi ser fram emot just din ansökan!
För att värna tryggheten för patient behöver registerutdrag för arbete med äldre och personer med funktionsnedsättning uppvisas inför anställning. Du beställer själv utdraget från Polisen, utdraget får inte vara äldre än sex månader.
Vi erbjuder förmåner som semesterväxling, förmånscykel, friskvårdsbidrag samt goda möjligheter till kompetensutveckling.
Friskvårdsbidrag
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse. .
Arbetstid: Dagtid. Vardagar kl 07.30-16.00. Trettio minuters rast.
Flextidsavtal
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Inför rekryteringsarbetet har Nässjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C334111". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nässjö Kommun
(org.nr 212000-0548)
Nässjö kommun (visa karta
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571 80 NÄSSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nässjö kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Nanna Good nanna.good@nassjo.se 0380517780 Jobbnummer
9979043