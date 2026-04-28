Fysioterapeut
2026-04-28
Psykiatriska rehabiliteringsenheten, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Är du fysioterapeut och intresserad av hur beteendeinriktade rehabiliteringsinsatser kan förbättra såväl psykisk som fysisk hälsa? Hos oss arbetar du i ett team med ett öppet och positivt klimat där du får möjlighet att utvecklas, välkommen!
Rollen som fysioterapeut
Du kommer att arbeta med patienter både individuellt och i grupp, samt vara med och utveckla nya beteendeinriktade rehabiliteringsinsatser som ett steg i att förbättra såväl psykisk som fysisk hälsa för våra patienter. På vår enhet träffar vi de flesta patienterna flera gånger i veckan under ca 20 veckor vilket ger stor möjlighet att stödja individer till långsiktig beteendeförändring.
Exempel på arbetsuppgifter är;
• Kroppsmedvetandeträning, individuellt eller i grupp.
• Leda vattengympa i grupp. Huvudsyftet med insatsen är att stödja individer till självständig fysisk aktivitet. Den individuella planeringen, uppföljningen och övergången till friskvårdsaktivitet är därför en viktig del rehabiliteringsprocessen.
• Promenadgrupp samt individuella promenader där fokus ligger på medveten närvaro både i sig själv och omgivande miljö. Huvudsyftet är ofta att optimera individens rörelsemönster så att promenaden inte tar mer energi än det ger.
• Hålla föredrag i olika diskussionsgrupper, exempelvis tema fysisk aktivitet eller stress.
• Utveckla ytterligare arbetsmetoder inriktade på fysisk aktivitet, exempelvis, gymträning, gruppträning, samarbeten med friskvården etc.
Tjänsten är ett vikariat på heltid under perioden 2026-08-17 till 2027-06-04. Tillträde efter överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Psykiatriska rehabiliteringsenheten är en resurs för psykiatriska kliniken. Målgruppen är vuxna personer med psykiatrisk problematik och psykiska funktionsnedsättningar. Vi arbetar både gentemot öppen och sluten psykiatrisk vård.
Psykiatriska kliniken i Jönköping en av länets största kliniker med både öppen- och slutenvård inom specialistpsykiatri. Verksamheten har sju öppenvårdsmottagningar och sex vårdavdelningar samt en psykiatrisk akutmottagning som erbjuder akuta bedömningar dygnet runt.
Kliniken erbjuder psykiatrisk specialistvård för invånare över 18 år. Delar av kliniken är även en länsresurs med ansvar för psykiatrisk intensivvård, beroendevård, rättspsykiatri och jourverksamhet där vi handlägger akuta ärenden inom både vuxenpsykiatriska kliniken och barn- och ungdomspsykiatriska kliniken.
Inom öppenvården arbetar vi med specialistinsatser inom neuropsykiatri, beroendevård, psykosvård, allmänpsykiatri och psykiatrisk rehabilitering. Vi arbetar teambaserat med bedömning, utredning, behandlings- och rehabiliteringsinsatser.
Mer information om psykiatriska kliniken i Jönköping finner du här.
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut och har ett intresse för att arbeta med människor med psykiatrisk och psykosomatisk problematik. Du kommer att utveckla enhetens fysioterapeutiska arbetssätt tillsammans med en erfaren kollega och även ha ett nära samarbete med enhetens arbetsterapeuter.
Det viktigaste för verksamheten är att du kan tillämpa ett helhetstänk baserat på beteende medicinsk teoribild. Önskvärt är om du har kunskap eller erfarenhet av motiverande samtal. Möjlighet till relevant vidareutbildning finns. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Detta värderar vi högt
Verksamhetens mål utgår från alla människors lika värde. Därför värderas god samarbetsförmåga, empatisk förmåga och relationsskapande högt.
"Vi möts i ett sammanhang där vi får möjlighet att vara delaktiga och utvecklas tillsammans med andra."
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete där du får vara med och utveckla nya fysioterapeutiska arbetssätt inom vår enhet. Detta i ett arbetsteam med ett öppet och positivt klimat.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till enhetschef Tinno Lomstad, 010-242 14 80.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är 2026-05-19 men intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
