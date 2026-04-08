Fysioterapeut
Skurups kommun, B.R.O.-verksamheten - Rehab / Sjukgymnastjobb / Skurup
2026-04-08
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Vår verksamhet är aktiv i omställningen till god och nära vård samt nya socialtjänstlagen vilken genomsyrar vår verksamhet som strävar efter att ligga i framkant för våra kommuninvånares bästa.
Individ och omsorgsförvaltningen bedriver vård och omsorg för äldre och för personer med funktionsbegränsning inom Skurups Kommun. Vi bedriver kvalificerad vård och omsorg i särskilda boenden och inom hemtjänst/hemsjukvård. Verksamheten heter Bemötande-Rehabilitering-Omvårdnad (B.R.O.) och sedan våren 2010 finns verksamheten samlad under samma tak. Denna satsning har fokus på att ha samlad kompetens av demensteam, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjuksköterskor. Närheten till varandra och bredden och djupet på kompetensen skapar möjlighet till de bästa förutsättningarna för kvalitet och service gentemot våra vårdtagare. Vi har team uppdelade för olika geografiska områden samt avsatt personal till våra olika boenden.
Rehabpersonalens arbetstider är i nuläget 07.30-16.00 och vi arbetar måndag till fredagar med vissa undantag för arbete på storhelger. Rehabenheten är en gemytlig grupp där vi ständigt samarbetar för att skapa en bra och fungerande arbetsmiljö för alla anställda. Vi har en egen MAR som stöttar oss i arbetet samt närvarande chefer som utgår från samma lokaler som övrig personal. Transporter utförs med både bil, cykel och till fots beroende på behovet. Vi har ett eget hjälpmedelsförråd för snabba leveranstider för våra vårdtagare samt för att underlätta arbetet för vår personal. Ett SVU-team finns för att hantera patienter och samverkan med sjukhusen.
Arbetsuppgifter
Vi söker nu en legitimeradfysioterapeut/sjukgymnast på en tillsvidareanställning till vårt rehabteam.
Som fysioterapeut hos oss har du ett förbyggande och rehabiliterande förhållningssätt. Arbetet innebär att du tillsammans med din arbetsterapeut har ett övergripande rehabilitering/habiliteringsansvar för dina patienter och gör bedömningar för att främja fysiska, psykiska och kognitiva funktioner. Det ingår även ansvar för att handleda och utbilda personal samt att utföra hjälpmedelsförskrivningar. Du ska sträva efter att arbeta förbyggande genom både kvalité och evidensbaserad vård. Du samarbetar i team med både arbetsterapeut, sjuksköterskor, demensteam samt undersköterskor och biståndshandläggare. I våra tjänster arbetar vi mot patienter både på säbo samt ordinärt boende. Det finns möjligheter att anpassa innehållet i tjänsten efter vad du brinner för och efter vad som blir bäst för både dig, teamet och våra patienter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast och du får gärna ha tidigare erfarenhet av kommunal rehabilitering eller geriatrik. Våra förväntningar på dig som söker är att du är positiv och framåtsträvande, du har ett genuint intresse och engagemang att arbeta med människor, du gillar och stimuleras av utmaningar. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team tillsammans med andra professioner. Du är självständig och trygg i din yrkesroll. Som person är du tydlig i din kommunikation och strukturerad i ditt arbetssätt. Du tycker om att tänka nytt samt kan omsätta detta i praktiken. Du har en god pedagogisk förmåga och kan lätt skapa kontakt med både patienter och medarbetare. Då en stor del av arbetet innebär att ge instruktioner och handledning till såväl vårdpersonal som enskilda medborgare så är pedagogiskt kunnande meriterande. Du ser möjligheten att själv planera dina dagar som ett sätt att effektivisera och göra det bästa för verksamhetens utveckling. Som person är du stresstålig, flexibel, ansvarstagande och att arbeta lösningsfokuserat är en självklarhet för dig. Du ska även inneha B-körkort.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C316566".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
274 34 SKURUP
För detta jobb krävs körkort.
Skurups kommun, B.R.O.-verksamheten - Rehab
Enhetschef
Björn Grön 0411-53 60 87
9842435