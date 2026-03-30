Fysioterapeut
Surahammars kommun, Rehabteamet / Sjukgymnastjobb / Surahammar Visa alla sjukgymnastjobb i Surahammar
2026-03-30
, Hallstahammar
, Västerås
, Köping
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Surahammars kommun, Rehabteamet i Surahammar
Surahammars kommun är en kommun i förändring. Här har vi närhet till både landsbygd och storstad. Här finns drivkraften att växa, förändras och utvecklas. Det är därför det är så spännande att arbeta här. Hos oss blir du en del av en prestigelös kultur där vi hjälps åt och tar tillvara på varandras kunskap, olikheter och erfarenheter. Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Välkommen hit!
Vård och omsorg i Surahammars kommun omfattas av våra äldre och funktionshindrade med eget boende, korttidsboende och särskilda boenden och där du får göra skillnad i människors vardag varje dag.
Rehabteamet utgår från gemensamma kontorslokaler på Källbogården och arbetar inom de geografiska områdena Surahammar, Ramnäs och Virsbo. Rehabteamet består av 3 Fysioterapeuter och 3 Arbetsterapeuter, så du kommer att ha nära till kollegor och kollegialt stöd.
Vi erbjuder bra anställningsvillkor i ett kompetent arbetsteam, ett självständigt arbete, stor möjlighet att kunna påverka och ha delaktighet, friskvård och konkurrenskraftiga löner. Denna tjänst är förlagd dagtid, måndag till fredag. Vi har tjänstebilar och el-tjänstecyklar.
Vi söker Dig som vill vara med och utveckla rehabiliteringen inom kommunens verksamhetsområden.
Du kommer att ingå i Rehabteamet där dina arbetsuppgifter främst består av sjukgymnastiska/fysioterapeutiska bedömningar, behandlingar och träningar, hjälpmedels utprovningar samt handledning och utbildning av personal och närstående.
I våra gemensamma kontorslokaler på Källbogården har vi möjligheter, bland annat genom egen träningslokal.
Rehabteamet består av tre team och varje team består av en arbetsterapeut och en fysioterapeut.
Vi är indelade i ett team som arbetar mot Ramnäs/Virsbo i sin helhet och de övriga teamen har varsin inriktning mot antingen säbo eller hemsjukvård. Denna tjänst är i huvudsak förlagd inom Surahammar men vi hjälps åt över helheten utifrån patienternas behov.
Vi lägger stor vikt vid teamsamverkan tillsammans med bland annat sjuksköterska och omvårdnadspersonal.Kvalifikationer
Du är legitimerad fysioterapeut. Som person är du professionell, har gott bemötande, god samarbetsförmåga och är flexibel. Du är också strukturerad och kan kommunicera på ett tydligt sätt.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal verksamhet och journalföring i Cosmic. Vi välkomnar även dig som är nyutexaminerad Fysioterapeut, vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Surahammars kommun är finskt förvaltningsområde och det är meriterande med kompetens i finska i tal och skrift.
Körkort erfordras då tjänsten innebär resor mellan kommunens tre tätorter. för resor i tjänsten finns tjänstebil att tillgå.
ÖVRIGT
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens misstankeregister och från belastningsregistret, som inte är mer än 6 månader gammalt.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID- handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/220".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Surahammars kommun
(org.nr 212000-2031) Arbetsplats
Surahammars kommun, Rehabteamet Kontakt
Områdeschef HSL
Annika Ehlin annika.ehlin@surahmmar.se 022039163
9828298