Fysioterapeut
Hälsocentralen Sjöstaden AB / Sjukgymnastjobb / Gävle Visa alla sjukgymnastjobb i Gävle
2026-01-05
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hälsocentralen Sjöstaden AB i Gävle
Hälsocentralen Sjöstaden är en privat hälsocentral som har avtal med Region Gävleborg. Vi är belägna på Alderholmen/Gävle Sjöstad i fantastiska lokaler med utsikt över vattnet. Vi bedriver primärvård med god tillgänglighet och hög kompetens. Vi värnar om en bra arbetsmiljö för alla medarbetare eftersom vi vet att det speglar sig i både bemötande och vårdkvalitet. Sedan starten i september 2025 har vi haft en stadig tillväxt av patienter och vi ser nu behov och möjlighet till anställning av en ny medarbetare med uppdraget fysioterapi för våra listade patienter.
Hos oss arbetar du i team med övrig personal. Du får även möjlighet att vara en del i att forma en ny verksamhet vilket vi ser som en positiv utmaning.Publiceringsdatum2026-01-05Arbetsuppgifter
Som fysioterapeut hos oss arbetar du med att undersöka, bedöma och behandla patienter med smärta och symtom från rörelse- och stödjeorganen. Du arbetar både självständigt och i team på våran mottagning med både fysiska och digitala besök samt hembesök. I vår verksamhet ingår telefonrådgivning i TeleQ och digitala vårdmöten i form av chatt eller video. (Min Vård Gävleborg)
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad fysioterapeut eller legitimerad sjukgymnast. Du bör vara lyhörd, flexibel och tycka om ditt arbete. Tidigare erfarenhet från arbete inom primärvården är meriterande men inget krav, och stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du tar ansvar för ett varierat arbetsuppdrag, har god samarbetsförmåga och trivs med både självständigt och teambaserat arbete. Du är en person med ett professionellt förhållningssätt som sätter patienten i fokus och har ett gott bemötande.
Kanske är du vår nya medarbetare?
Arbetstider: 20-50% tjänst, efter överenskommelse med möjlighet till utökad arbetsomfattning. Dagtid. Tillträde och lön: Enligt överenskommelse.
Alla våra medarbetare är anslutna till kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Ansökan bör inkludera CV och personligt brev, vid intervju tas referenser.
E-post: info@hcsjostaden.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hälsocentralen Sjöstaden AB
(org.nr 559524-5043), https://hcsjostaden.se/
Alderholmsgatan 7 (visa karta
)
803 02 GÄVLE Kontakt
Specialistläkare och medicinskt ansvarig läkare
Janna Fredriksson janna@hcsjostaden.se 070-7229184 Jobbnummer
9669558