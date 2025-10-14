Fysioterapeut
Nordanstigs Kommun, Stöd & Omsorg, HSL / Sjukgymnastjobb / Nordanstig Visa alla sjukgymnastjobb i Nordanstig
2025-10-14
, Hudiksvall
, Sundsvall
, Ljusdal
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordanstigs Kommun, Stöd & Omsorg, HSL i Nordanstig
Var med och bygg framtiden med oss!
I vår enhet för Hälso- och sjukvård har vi en bra teamkänsla, som i sin tur bidrar till att våra patienter möter en positiv och engagerad fysioterapeut.
Vi håller en god omvårdnadskvalitet och sätter stort värde på ett gott bemötande. Du kommer tillsammans med kollegor vara med i uppstart av det nybyggda särskilda boendet. Den nya verksamheten kommer att bedrivas med ett person centrerat förhållningssätt. Välkommen att bli en del av vårt team!
Ditt uppdrag
Arbetet som fysioterapeut i kommunen innebär att du arbetar med hemsjukvård hos personer som bor i ordinärt boende, i särskilt boende samt vistas på korttids-enheten. Som fysioterapeut hos oss ingår du i ett hälso- och sjukvårdsteam tillsamman med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och rehabassistenter.
I samråd med personen görs bedömning av aktivitetsförmåga och behov av rehabiliteringsinsatser. Du arbetar aktivt med rehabilitering inom den kommunala hälso- och sjukvården, handleder personal, ansvarar för bedömning, träning, behandling, förskrivning och uppföljning.
Du har nära samarbete med enhetschefer, omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.
Arbetstiden är förlagd på dagtid måndag-fredag.Publiceringsdatum2025-10-14Kvalifikationer
Vi söker en person som tycker att det är stimulerande att arbeta både självständigt och i team. En person som har en god förmåga att samarbeta med och handleda såväl kollegor, omvårdnadspersonal som patienter och anhöriga.
Du är legitimerad fysioterapeut och har en helhetssyn kring patienten med nytänkande och reflekterande förhållningssätt. Du tycker om utmaningar, vågar ta egna initiativ, är villig att lära nytt och öppen för att prova nya saker samt hitta nya lösningar.
Du är trygg i IT-baserade journalsystem och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska. Du ska ha en god förmåga att dokumentera. B-körkort är ett krav.
All erfarenhet från vård och omsorg är meriterande, men även arbetslivserfarenhet i övrigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten avser tillsvidaretjänst på heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Urval och intervju kan ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill att du ska trivas, må bra och utvecklas med oss i Nordanstigs kommun och erbjuder därmed dig friskvårdsbidrag på 2000 kr per år samt möjlighet till semesterväxling.
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar
Nordanstigs kommun ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt mellan Hudiksvall och Sundsvall. Kommunen sträcker sig från kusten med sandstränder och natursköna öar, till inlandets stora skogar med känsla av vildmark och möjlighet till både fiske och alpin skidåkning. Vi har prisvärda boenden både på landsbygden och i våra många små samhällen. Vårt rika kultur- och föreningsliv engagerar många av våra cirka 9500 invånare.
Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonssäljare eller rekryteringsföretag. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/80". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordanstigs kommun
(org.nr 212000-2312) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordanstigs Kommun, Stöd & Omsorg, HSL Kontakt
Sanna Bertils, enhetschef för HSL Rehab 070-6618260 Jobbnummer
9556926