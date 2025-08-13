Fysioterapeut
2025-08-13
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
, Danderyd
Leg Fysioterapeut/ leg Sjukgymnast till Aktivera Rehab i Sollentuna
Aktivera Rehab söker nu en leg. fysioterapeut eller leg sjukgymnast för en tills vidare anställning. Tjänstegraden kan diskuteras. Du behöver inneha svensk legitimation.
Vi bedriver primärvårdsrehabilitering under Regionen. Vår mottagning i Sollentuna har en personalstyrka på 25 st: fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kiropraktorer, dietister och receptionister som samarbetar för att patienten ska få den absolut bästa vården.
Arbetet kommer att omfatta diagnostik och behandling i patientens hem både tillsammans med nämnda yrkesgrupper men även enskilda besök. Tjänsten kan kombineras med grupper och arbetsförmågebedömningar på mottagning, beroende på din kompetens och nyfikenhet.
Eftersom vi arbetar i patienters hem, är det viktigt att du klarar av att vistas där det finns husdjur och att du inte är känslig för dofter.
Vi behöver en fysioterapeut som brinner för hemrehabiliteringen och ser fördelen med att arbeta med patienten i hemmet och fördelen att arbeta i ett team.
Vi har även ett kontinuerligt samarbetar med externa vårdgivare i vår omgivning. Du arbetar och strukturera upp din dag tillsammans i teamet men även självständigt. Arbetsuppgifterna är varierande vilket ställer krav på att du är organiserad, flexibel, självständig och kan prioritera.
Vi är ett positivt team med högt till tak som gillar att både diskutera gemensamma patienter och göra roliga saker tillsammans utanför arbetet.
Mottagningen ligger precis vid E4an, med gratis personal parkering och kollektivtrafik i närheten. Vi flyttade in i helt nybyggda lokaler för 4 år.
Välkommen att skicka din ansökan och CV till: petra.jorgensen@aktiverarehab.se
Mvh Petra verksamhetschef Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
E-post: petra.jorgensen@aktiverarehab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aktivera Rehab Sollentuna AB
(org.nr 556798-3829)
Bagarbyvägen 61 (visa karta
)
191 62 SOLLENTUNA Jobbnummer
9457556