Vår Fysioterapeuft lämnar oss för att jobb inom regionen, därför söker vi en nyt till Vårdcentralen,
Vi har 4500 listade och jobbar nära varandra inom alla yrkeskategorier . vi söker dig som önskar jobba självständigt och själv kan driva ditt jobb framåt, Genom sitt arbete kan fysioterapeuten hjälpa människor att bättre klara vardagslivets krav. Idrottsskador, neurologiska sjukdomar och smärtlindring är några exempel på områden som fysioterapeuten arbetar med.
Fysioterapeuter är den yrkesgrupp inom vården som är specialiserad på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den. Patienter finns inom alla åldersgrupper och deras problem kan bestå av många olika typer av funktionsnedsättningar.
Utifrån en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hans eller hennes individuella förutsättningar gör fysioterapeuten en bedömning av vilken behandling som är aktuell. Målsättningen med behandlingen bestäms i samråd med patienten. Så ansöker du
