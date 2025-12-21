Fysioterapeuft

Vårdcentralen Flen AB / Sjukgymnastjobb / Flen
2025-12-21


Vår Fysioterapeuft lämnar oss för att jobb inom regionen, därför söker vi en nyt till Vårdcentralen,
Vi har 4500 listade och jobbar nära varandra inom alla yrkeskategorier . vi söker dig som önskar jobba självständigt och själv kan driva ditt jobb framåt, Genom sitt arbete kan fysioterapeuten hjälpa människor att bättre klara vardagslivets krav. Idrottsskador, neurologiska sjukdomar och smärtlindring är några exempel på om­råden som fysioterapeuten arbetar med.
Fysioterapeuter är den yrkesgrupp inom vården som är specialiserad på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsätt­ningar som kan begränsa den. Patienter finns inom alla åldersgrupper och deras problem kan bestå av många olika typer av funktionsnedsättningar.
Utifrån en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hans eller hennes individuella förutsättningar gör fysioterapeuten en bedömning av vilken behandling som är aktuell. Målsättningen med behand­lingen bestäms i samråd med patienten.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: vccentrumflen@regionsormland.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Fysio".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vårdcentralen Flen AB (org.nr 556785-3410)
Drottninggatan 1 (visa karta)
641 96  FLEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vårdcentralen Flen AB

Jobbnummer
9658381

