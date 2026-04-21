FUT-utredare till Enskede-Årsta-Vantör
2026-04-21
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vår FUT-utredare ska gå vidare till ett samhällsviktigt uppdrag hos en annan myndighet och vi söker nu dig som vill ta över och vidareutveckla denna roll. Som FUT-utredare hos oss i Enskede-Årsta-Vantör spelar du en viktig roll i arbetet med att både upptäcka och förebygga felaktigheter - med ett särskilt fokus på att det ska vara lätt att göra rätt. Hos oss får du ett meningsfullt uppdrag där du är med och utvecklar hållbara arbetssätt med hög kvalitet inom ekonomiskt bistånd.
Du kommer att tillhöra Enheten för stöd och utveckling. I enheten ingår också en socialsekreterare med lotsande uppdrag, en rehabsamordnare, en stöd- och insatssamordnare, en grupp av administrativa assistenter samt enhetschef. Vi är en del av Område arbete och försörjning, inom avdelningen Individ och familj. Området är indelat i 5 enheter, med ca 10-12 medarbetare per enhet. På området arbetar ca 40 socialsekreterare, vilka FUT-utredaren har ett nära samarbete med i sitt uppdrag.
Vi erbjuder
ett varierat och meningsfullt uppdrag för dig som verkligen vill göra skillnad
stabil arbetsgrupp av engagerade kollegor med hög kompetens och stor vilja att stötta varandra
en arbetsplats med hög delaktighet i verksamhetsplanering och uppföljnin
att vara del av en verksamhet som uppmuntrar utveckling, nytänkande och kreativitet
friskvårdsbidrag på 3 000 kronor/år
flextid och möjlighet till semesterväxling
Din roll
Rollen som FUT-utredare är både varierad och utvecklande. Du kombinerar kvalificerat utredningsarbete med analys och verksamhetsutveckling. Det handlar om att utreda misstänkta felaktigheter, men också om att identifiera mönster, lyfta förbättringsområden och bidra till långsiktiga lösningar. Här blir du en del av en verksamhet där vi hjälps åt, delar kunskap och utvecklar arbetet tillsammans.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
förhandsbedöma inkomna anmälningar
utreda felaktiga utbetalningar
skapa underlag för beslut om återkrav och utreda betalningsförmåga
följa upp återkravsbeslut och återbetalningar samt ta ställning till eventuell polisanmälan.
I rollen ingår även att vara ett kollegialt stöd i utredningsarbetet utifrån din specifika kompetens samt hålla i kompetenshöjande genomgångar utifrån identifierade behov, för att öka möjligheten att upptäcka och förebygga felaktiga utbetalningar. En del i uppdraget är också att stötta chefer på området i arbetet med internkontroller samt samordna arbetet med återsökning av statsbidrag.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har (krav):
Socionomexamen, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Aktuell erfarenhet av myndighetsutövning inom ekonomiskt bistånd
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd inom Stockholms stad,
erfarenhet av arbete med utredning av felaktiga utbetalningar enligt Socialtjänstlagen.
Som FUT-utredare behöver du trivas med att självständigt driva dina ansvarsområden, där du arbetar strukturerat och noggrant. Vara trygg och ha ett professionellt bemötande och utvecklad förmåga att anpassa din kommunikation utifrån situation och den du möter. Du är van vid att ge stöd till kollegor, har en god samarbetsförmåga och trygg med att tala inför grupp. Du tycker om att hålla dig uppdaterad inom verksamhetsområdets utveckling, genom omvärldsanalys och ett nyfiket och utvecklingsinriktat förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och engagemang för uppdraget. Publiceringsdatum2026-04-21Övrig information
Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut fattas. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Slakthusplan 8A (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförv, Stöd & utveckling Kontakt
Sabina Nyberg, Vision sabina.nyberg@stockholm.se Jobbnummer
9865691