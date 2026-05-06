Funktionsägare
Knightec Group Compliance and Management AB / Datajobb / Göteborg
2026-05-06
Därför är detta jobb för dig För att du drivs av att göra världen till en säkrare plats och vill vara en del av ett stöttande och kompetent team. Du har en stark kompetens inom produktutveckling och ser krav, processer och regelefterlevnad som nycklar till säkra och framgångsrika produkter. Är du den som ser hur saker kan göras bättre och har idéer om hur man kan göra produkter och processer tydliga, spårbara, följsamma och robusta ur ett compliance-perspektiv? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Funktionell säkerhet är ett tvärvetenskapligt område som bidrar till utvecklingen av säkrare elektroniska produkter för vårt samhälle. Det har blivit allt viktigare i vår digitala tidsålder, där ökade trender inom automation, uppkoppling och elektromobilitet har ökat vårt beroende av sårbara cyber-fysiska system. I detta sammanhang spelar kravhantering och korrekt implementerade säkerhetskrav en avgörande roll genom hela produktlivscykeln.
Inom vårt affärsområde Compliance & Management stöttar vi en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning. Vi arbetar nära våra kunder i deras produktutveckling för att säkerställa att både krav, lösningar och processer möter gällande standarder och regelverk. Din roll Du kommer vara en del av vårt team inom Funktionell Säkerhet, där din roll som Funktionsägare innebär att du har en central roll inom tvärfunktionella team och skapar förutsättningar för våra kunders funktionella säkerhet. Du verkar i gränslandet mellan system, mjukvara och organisation, med ett tydligt ansvar för krav på funktions- och systemnivå.
Rollen kommer innebära ett helhetsperspektiv där du förstår både systemkrav och systemdesign. Du arbetar aktivt med kravhantering genom hela utvecklingsprocessen - från granskning och formulering av funktionskrav till spårbarhet, uppföljning och verifiering. I teamet stöttar vi varandra och utvecklar vår kunskap gemensamt.
Våra kunder finns inom tillverkande industri; såsom Energi, Försvar och Fordon. Du kommer arbeta i varierande projekt och aktivt utveckla vårt Center of Excellence för Funktionell Säkerhet. Fokus ligger på produktutveckling i reglerade miljöer där efterlevnad av standarder, strukturerad kravhantering och funktionell säkerhet är affärskritiska.
Dina arbetsuppgifter blir att:
Utveckla och förbättra säkerhetskoncept för produkter och processer: säkerställa att processer för inbyggda system är följsamma, säkra och användarvänliga.
Arbeta i tvärfunktionella team i projekt inom funktionell säkerhet.
Utveckla och stärka våra kunders produkter, processer och säkerhetskoncept genom strategisk rådgivning, praktiskt genomförande samt utbildning av organisationer för långsiktig och hållbar förmågeutveckling.
Hjälpa våra kunder att uppnå optimerad efterlevnad av funktionell säkerhet.
Granska, strukturera och kvalitetssäkra krav samt skriva och förvalta funktionskrav på system- och funktionsnivå.
Arbeta med requirement management genom hela produktutvecklingsprocessen, inklusive spårbarhet mellan krav, design, implementation och verifiering.
Bidra till att säkerställa att krav och lösningar uppfyller gällande standarder, regulatoriska krav och interna processer (compliance).
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten och trivs i att arbeta i reglerade verksamheter! Du ser krav som ett verktyg för tydlighet, kvalitet och säker produktutveckling.
Ingenjörsutbildning inom Mekanik, Elektronik eller motsvarande
Starkt intresse för produktutveckling, kravhantering och arbetssätt i reglerade miljöer
Erfarenhet från liknande roll inom Fordonsindustrin, gärna mot lastbil. Vi ser det som extra meriterande om du har erfarenhet inom Energi eller Försvar
Processkunskap inom ASPICE och V-modellen
ISO 26262
Säkerhetsanalys och Riskhantering: HARA (Hazard Analysis and Risk Assessment), FMEA, FMEDA, Safety Goals, ASIL-klassning samt utveckla Safety Concepts/Cases
Dokumenterad erfarenhet av att granska och formulera krav, särskilt funktions- och säkerhetskrav
Erfarenhet av Verifiering eller Validering av mjukvara eller Inbyggda System enligt gällande standarder
God förståelse för Modellbaserad Systemutveckling och Kravbaserad Produktutveckling samt mjukvara
Du kommunicerar flytande på svenska och engelska
Vissa uppdrag kan omfattas av försvarssekretess, vilket innebär att en godkänd säkerhetsprövning kan krävas.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Göteborg, Lindholmsallén 2. Resor i tjänsten kan förekomma till våra kunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-05-31. Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Oliver Rydberg, Talent Acquisition Specialist. Observera att vi, på grund av GDPR, endast tar emot ansökningar via vår karriärsida.
