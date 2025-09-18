Fullstackutvecklare till Random State
Aliby Consulting AB / Datajobb / Göteborg Visa alla datajobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aliby Consulting AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Skara
, Helsingborg
eller i hela Sverige
Fullstackutvecklare till Random State i Göteborg
Vill du arbeta med modern teknik och innovativa spelupplevelser, i ett team där gemenskap, balans och inkludering är lika viktiga som koden? Då kan du vara den fullstackutvecklare vi söker till Random State i Göteborg.
Därför ska du välja Random StateHos oss får du utveckling på riktigt. Vi arbetar alltid med de senaste teknikerna och du får vara med och påverka både produkt och arbetssätt. Varje fredag avsätter vi dessutom tid för innovation, där du kan driva egna idéer och experimentera med nya lösningar.
Vi är stolta över vår kultur och gemenskap. Här möts du av ett öppet klimat, ett team som skrattar mycket tillsammans och en arbetsmiljö där balans är viktigt. Vi erbjuder därför flexibilitet att varva arbete hemifrån med dagar på vårt centrala kontor i Göteborg.
Random State befinner sig just nu på en spännande tillväxtresa. Med starka investerare i ryggen och en global kundbas har vi alla möjligheter att växa - och du får chansen att vara en viktig del av den resan.
RollenSom fullstackutvecklare hos oss blir du en del av ett tight team där alla idéer räknas och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt. Du arbetar både med backend och frontend och bidrar till att skapa spelprodukter som når en global marknad.
Du kommer bland annat att:
Bygga nya funktioner och spelmekaniker i .NET 8, C# och SQL Server
Utveckla moderna gränssnitt i VueJS 3
Arbeta med realtidskommunikation (websockets) transaktionsflöden
Jobba i Azure och hybridlösningar
Säkerställa hög kvalitet på koden vad gäller prestanda, säkerhet och compliance
Hos oss är ingen dag den andra lik - du får både bygga ny funktionalitet, utforska nya tekniker och bidra till att våra spelupplevelser blir ännu bättre för tusentals användare.
Vi söker dig som har
Minst 3-4 års erfarenhet av systemutveckling
Mycket goda kunskaper i .NET (Core/8) och C#
Erfarenhet av SQL Server, Entity Framework Core och databasoptimering
Vana av moderna frontendramverk som VueJS
Erfarenhet av Azure
Flytande svenska och engelska
Meriterande:
Erfarenhet av spelramverk som PixiJS, Phaser eller liknande
Kunskap inom realtidskommunikation och högpresterande system
Erfarenhet från branscher som iGaming, fintech, medtech eller bank
Vi tror på mångfald i teamet och ser gärna kvinnliga sökande som vill vara med och stärka dynamiken.
Personliga egenskaperFör att trivas hos oss tror vi att du är en naturlig problemlösare som bygger hållbara lösningar som verkligen fungerar. Du har ett starkt teknikintresse, brinner för kod och är nyfiken på att testa nya verktyg.
Du är självgående och tar initiativ, men trivs också i nära samarbete med andra. Vi värdesätter att du är kommunikativ och pedagogisk - någon som kan förklara komplexa saker på ett enkelt sätt och bidra till att hela teamet utvecklas. Struktur och kvalitet är viktigt för dig, och du ser till att koden är både robust och välorganiserad. Och inte minst, du är en lagspelare som gärna bidrar till vår gemenskap.
Ansökningsprocess
I denna rekrytering samarbetar vi med Aliby - The Pink Company. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig att inte vänta med din ansökan. Vid intresse vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Thandi Schüler på thandi.schuler@aliby.se
0730-742503
Vi ser fram emot att höra från dig
Om Random State
Random State är en global tech-partner som levererar exklusiva lotteri- och bingoplattformar till operatörer världen över. Vi erbjuder helhetslösningar inom iGaming genom både certifierad spelplattform, unika spelmekaniker och spel samt bespokeutveckling. Hos oss möts teknik, spelglädje och säkerhet - och vi bygger spel som gör skillnad. Läs mer på randomstate.com Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aliby Consulting AB
(org.nr 559074-1145), https://aliby.se/rekrytering/rekrytering-search-headhunting/ Arbetsplats
Aliby-Headhunting and Talent Advisory Kontakt
Thandi Schüler thandi.schuler@aliby.se Jobbnummer
9516138