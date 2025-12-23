Fullstackutvecklare med fokus på backend
Nåvi AB / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2025-12-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nåvi AB i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Vaggeryd
, Nässjö
eller i hela Sverige
RENZ Sweden AB är det lilla företag med stor flexibilitet och frihet under ansvar. De är ledande inom elektroniska och mekaniska paketskåp och levererar lösningar till hela Europa. RENZ jobbar med långsiktighet både gällande sin produkt, sina medarbetare och har bra förmåner för sina anställda. Detta möjliggörs genom att RENZ Sweden är en del av RENZGROUP, vilka har ca 800 anställda och är marknadsledande i Europa på sitt produktsegment. Medarbetarna har goda möjligheter att vara med och påverka, utveckla och komma med nya idéer i verksamheten.Utmaningen
Som fullstack utvecklare hos RENZ Sweden är du en nyckelspelare i utvecklingsprocessen av deras digitala plattform för elektroniska fastighetsboxar och paketskåp. Du är involverad i hela processen från systemdesign och kravanalys till implementation, testning och release. De har ett agilt arbetssätt där fullstack-, mobilapp- och embeddedutvecklare jobbar nära varandra i sprintarna.
Vem är du?
Som person ser vi att du har ett stort tekniskt intresse och att du är intresserad av den nyaste tekniken. Du har inga problem att jobba i team men kan även arbeta självständigt för att lösa problem.
Vi ser även att du har med dig följande kvalifikationer:
Välbekant inom minst ett av Javascript, PHP och nodeJS
Yrkeserfarenhet av systemutveckling open source
Kunskaper av SQL databas
Goda kunskaper i engelska
Meriterande om känner till..
Erlang, Java
Docker och Kubernetes
MongoDB
Systemarkitekturarbete
Placeringsort: Jönköping
Tycker du att det låter intressant? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande och tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6342596-1765094". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nåvi AB
(org.nr 559286-4317), https://jobb.navi.se
Tegnérgatan 5 (visa karta
)
553 32 JÖNKÖPING Arbetsplats
Nåvi Rekrytering & Rådgivning Jobbnummer
9662271