2026-03-15
Fullstackutvecklare
Vi bygger en digital vårdtjänst på Kaddio-plattformen - samma som driver Din Psykolog och Velora. Vi söker den första utvecklaren.
Rollen
Du utvecklar patientgränssnitt och vårdgivarverktyg tillsammans med ledningen.
Vad du gör:
Bygger patientgränssnitt i React/Next.js för bokning, chatt och video
Integrerar Kaddios GraphQL-API för journalföring och betalning
Integrerar betaltjänster (Stripe eller motsvarande)
Vad du kan:
React/Next.js och Node.js eller Python
RESToch GraphQL-API:er
BankID, OAuth2/OIDC och kryptering
GDPR och känsliga personuppgifter
Meriterande:
Journalsystem (Kaddio, TakeCare)
AI/ML eller NLP
Serverlös arkitektur
Plattformen bygger på
Kaddio (BankID, journalföring, bokning, GDPR)
"Proof of Capability" (max 8 timmar)
En fiktiv uppgift - koden återanvänds inte i produkten.
Bygg ett prototypgränssnitt för webb (inte app) byggt på Kaddios API, liknande Din Psykolog (https://www.dinpsykolog.se)
och Velora (https://www.velora.se).
Patientflöde i så få steg som möjligt, med BankID-inloggning simulerad via knapp och möjlighet att skriva en journalanteckning sparad i localStorage.
Efter inlämning går vi igenom lösningen tillsammans.
Processen
CV och GitHub
Introduktionssamtal (30 min)
Arbetsprov (max 8 timmar)
Genomgång av lösningen
Anställning (start augusti 2026)
Vi erbjuder
Lön: 50 000-65 000 kr/månad
Distans eller hybrid med arbetsplats i centrala Stockholm
Provanställning via egenanställningsföretag
Ansök
Skicka CV och GitHub till kontakt@recept247.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: kontakt@recept247.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Elegance AB
(org.nr 556971-8843)
Kungsgatan 8
)
111 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Recept 24/7
9798186