Fullstackutvecklare

Elegance AB / Datajobb / Stockholm
2026-03-15


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Elegance AB i Stockholm

Vi bygger en digital vårdtjänst på Kaddio-plattformen - samma som driver Din Psykolog och Velora. Vi söker den första utvecklaren.

Rollen

Du utvecklar patientgränssnitt och vårdgivarverktyg tillsammans med ledningen.

Vad du gör:
Bygger patientgränssnitt i React/Next.js för bokning, chatt och video
Integrerar Kaddios GraphQL-API för journalföring och betalning
Integrerar betaltjänster (Stripe eller motsvarande)

Vad du kan:
React/Next.js och Node.js eller Python
RESToch GraphQL-API:er
BankID, OAuth2/OIDC och kryptering
GDPR och känsliga personuppgifter

Meriterande:
Journalsystem (Kaddio, TakeCare)
AI/ML eller NLP
Serverlös arkitektur

Plattformen bygger på
Kaddio (BankID, journalföring, bokning, GDPR)

"Proof of Capability" (max 8 timmar)

En fiktiv uppgift - koden återanvänds inte i produkten.

Bygg ett prototypgränssnitt för webb (inte app) byggt på Kaddios API, liknande Din Psykolog (https://www.dinpsykolog.se) och Velora (https://www.velora.se). Patientflöde i så få steg som möjligt, med BankID-inloggning simulerad via knapp och möjlighet att skriva en journalanteckning sparad i localStorage.

Efter inlämning går vi igenom lösningen tillsammans.

Processen
CV och GitHub
Introduktionssamtal (30 min)
Arbetsprov (max 8 timmar)
Genomgång av lösningen
Anställning (start augusti 2026)

Vi erbjuder
Lön: 50 000-65 000 kr/månad
Distans eller hybrid med arbetsplats i centrala Stockholm
Provanställning via egenanställningsföretag

Ansök

Skicka CV och GitHub till kontakt@recept247.se. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14
E-post: kontakt@recept247.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Elegance AB (org.nr 556971-8843)
Kungsgatan 8 (visa karta)
111 43  STOCKHOLM

Arbetsplats
Recept 24/7

Jobbnummer
9798186

Prenumerera på jobb från Elegance AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Elegance AB: