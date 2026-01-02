Fullstack Developer
2026-01-02
Har du några års erfarenhet som utvecklare och vill ta nästa steg i en modern och innovativ miljö? Nu söker vi dig som vill anta rollen som Fullstack Developer till ett växande produkt- och SaaS-bolag i Linköping. Här arbetar du nära både produkt och design och är med och utvecklar digitala lösningar som används av kunder över hela landet.
OM ROLLENVi söker dig som vill bidra och utvecklas i ett växande team. Du arbetar i en modern techstack med Java och React/TypeScript och deltar i allt från nyutveckling till förbättringar och vidareutveckling av tjänster som dagligen används av slutanvändarna.
I rollen samarbetar du tätt med produktägare, utvecklare och designers, och får goda möjligheter att påverka både teknik och arbetssätt. Det här är en miljö för dig som uppskattar kunskapsdelning, tydliga mål och att arbeta med lösningar som skapar konkret nytta för slutkunden.
VEM ÄR DU?För rollen som Fullstack Developer söker vi dig med en gedigen erfarenhet i hela stacken. Du brinner för att lära dig nya saker och utvecklas. Du har också en god förmåga att stötta dina kollegor och samarbeta för bästa möjliga resultat. Vi tror även att följande punkter stämmer in på dig:
Minst 2 års erfarenhet av mjukvaruutveckling
Mycket goda kunskaper i Java
Erfarenhet av React och TypeScript
Meriterande om du även har erfarenhet av:
Kotlin
Microservices, Kafka, REST eller SQL
Produktnära och tvärfunktionella team
OM A-HUB
A-hub är ett av Sveriges snabbast växande företag med stark lokal förankring. Vi erbjuder konsultuppdrag inom bland annat IT, teknik och ekonomi samt är auktoriserade av Kompetensföretagen (Almega). Det innebär trygghet med kollektivavtal, pension, försäkringar och semester. Vår vägledande princip är Human First - människan i centrum i allt vi gör.
SÅ FUNGERAR PROCESSEN1. Skicka in din ansökan (med CV eller LinkedIn-profil). 2. Vi bokar samtal för att lära känna dig på djupet. 3. Vi matchar dig med konsultuppdrag som passar både din kompetens och dina ambitioner. 4. Du väljer själv vilka möjligheter du vill gå vidare med. Vi finns med dig hela vägen fram till anställning, under uppdrag och till eventuellt nästa steg som konsult på A-hub.
Praktisk informationPlats: Linköping Start: Start enligt överenskommelse Kontrakt: Långsiktigt konsultuppdrag hos A-hub, med möjlighet att stanna där du trivs eller gå vidare till nästa steg. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Hub AB
(org.nr 559177-9656), https://a-hub.se Arbetsplats
A-hub Kontakt
Love Fransson love@a-hub.se 0733123801 Jobbnummer
9667160