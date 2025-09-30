Frukt & gröntansvarig
2025-09-30
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
Frukt- och gröntansvarigPubliceringsdatum2025-09-30Om företaget
Vi värdesätter tydlighet, laganda och hög kvalitet i allt vi gör. Just nu söker vi en driven och serviceinriktad person som vill bli en del av vårt team och bidra till vår fortsatta utveckling.Dina arbetsuppgifter
Ansvara för frukt- och gröntavdelningen: inköp, mottagning, lagerpåfyllnad och varuexponering.
Planera och genomföra exponeringar och säsongsanpassade kampanjer för att öka försäljningen.
Kvalitetskontroll och varurotation för att säkerställa färskhet och minimera svinn.
Ge service och rådgivning till kunder om urval, förvaring och användning.
Samarbeta med butiksteamet kring beställningar, inventering och kampanjer.
Följa livsmedelshygienrutiner och säkerhetsföreskrifter.Kvalifikationer
Tidigare butikserfarenhet är ett krav, gärna från frukt- och grönt eller närliggande avdelning.
Erfarenhet av beställning, varumottagning och lagerhantering.
God kommunikationsförmåga på svenska i tal och skrift.
Grundläggande kunskap om livsmedelshantering och hygien.
Körkort och truckkort är meriterande.
Anställning och arbetstid
Tjänst: Heltid.
Arbetstider: Vardagar och helger enligt schema.
Lön: Enligt kollektivavtal och efter erfarenhet.
Så ansöker du
Låter detta intressant? Skicka ett mail till Patrik.malmberg@supermarket.ica.se
eller ring 019-167055.
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: patrik.malmberg@supermarket.ica.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukt & gröntansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Supermarket Örebro AB
(org.nr 556731-6228)
Ekersgatan 14 (visa karta
)
703 42 ÖREBRO Arbetsplats
ICA Supermarket Ekershallen Jobbnummer
9532171