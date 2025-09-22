Frukostvärdinna/värd
2025-09-22
Kalk Hotel är ett boutiquehotell beläget mitt i Visby. Vi är ett mindre team som arbetar tillsammans över de olika avdelningarna. Vi arbetar gemensamt mot tydliga mål och har som ambition att våra gäster skall få en personlig upplevelse med fokus på detaljer.
Att arbeta som frukostvärdinna hos oss innebär ett varierande arbete med bland annat frukostförberedelser, servering, tillagning, diskplock och städning av serveringslokaler.
Vi söker dig som är positiv, ansvarsfull, morgonpigg, flexibel och kan hantera stressiga situationer. Vi ser gärna att du är 20 år fyllda (då arbetet innefattar att vara serveringsansvarig, vilket enligt alkohollagen personer under 20 år ej får vara).
Det är viktigt för oss är att alla medarbetare på hotellet levererar en personlig service av toppklass till våra gäster.
Har du tidigare erfarenhet av hotell, restaurang eller servering är det meriterande.
Tjänsten är på 80%, startar i september 2025 och innefattar arbete under dagtid både vardagar, helger samt röda dagar.
Sista ansökningsdag 30/9 men observera att rekrytering kommer att ske löpande och platsen kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: Victoria@kalkhotel.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärdinna". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kalk Hotel AB
(org.nr 559183-8957)
Strandvägen 13 (visa karta
)
621 55 VISBY Jobbnummer
9519461