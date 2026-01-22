Frukostpersonal
2026-01-22
, Tomelilla
, Ystad
, Sjöbo
, Skurup
Visa alla jobb hos Sköllengården AB i Simrishamn
Sköllengården Gårdshotell
Vi söker frukostpersonal som vill ge våra gäster en riktigt fin start på dagen. Frukosten är en viktig del av upplevelsen hos oss, och vi lägger stor vikt vid omtanke, lugn och personlig service.Publiceringsdatum2026-01-22Dina arbetsuppgifter
Förbereda och servera frukost
Skapa ett mysigt och inbjudande frukostupplägg och göra det där lilla extra
Hälsa gäster god morgon, småprata och se till att de känner sig sedda
Fylla på buffé och hålla ordning
Hantera utcheckning på ett trevligt och professionellt sätt
Tidig morgon förekommer.
Vi söker dig som
Är morgonpigg och serviceinriktad
Har öga för detaljer och trivsel
Är lugn, ansvarstagande och noggrann
Tycker om att möta människor
Tidigare erfarenhet av frukostservering eller service är meriterande men inget krav.
Vi erbjuder
Sommaranställning i rofylld och naturnära miljö
Ett arbete där värdskap och personligt bemötande står i fokus
Ett sammansvetsat team
Urval sker löpande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: kristin@skollengarden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Frukostvärd". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sköllengården AB
(org.nr 559187-4531)
Branteliden 14 (visa karta
)
272 91 SIMRISHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9697959